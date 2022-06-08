الأورمان تطلق صك الأضحية بالتقسيط في كفر الشيخ

أطلقت جميعة الأورمان خدمة التقسيط لصكوك الأضاحي التي طرحتها هذا العام ؛ من أجل توزيع كمية أكبر من اللحوم لإدخال الفرحة على الأسر الأكثر احتياجا بكفر الشيخ خلال عيد الأضحى المبارك؛ وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للمواطنين، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.



وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان إن الجمعية لديها 3 أنواع من الصكوك وهي "صك مستورد صغير" بقيمة 2250 جنيه ويمكن تقسيطه ليدفع المتبرع 750جنيها في أول مرة ثم يدفع 300 جنيها شهريا لمدة 5 شهور، و "صك مستورد كبير" بقيمة 2950 جنيه٥ا ويدفع المتبرع 750جنيهاً في أول مرة ثم يدفع 400 جنيه كل شهر لمدة 5 شهور، و "صك بلدي" بقيمة 3600 ويدفع المتبرع "الصك البلدي" 1100جنيها ويدفع كل شهر 500 جنيه لمدة 5 شهور.



وأوضح شعبان أنه وحول موقف الشرع الحكيم من فكرة "شراء صك الأضحية بالتقسيط"، أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رقم 273 لعام 2012 تؤكد "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في" سننه "عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ:" نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ ".



وأشار شعبان إلى أن" صك الأضحية "مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقراً وبخاصة النائية منها.



وأوضح شعبان أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ وبالتعاون مع أكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.



الجدير بالذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة في تنفيذها سنويا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحي من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها، وأيضا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.