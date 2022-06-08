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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الألمانية: إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية

إيران
إيران

أفاد تقرير صادر عن المخابرات الألمانية، بأن إيران تقترب من امتلاك قنبلة نووية، مشيرة إلى أنها وصلت إلى مرحلة حاسمة. 

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال التقرير، إنه يجب اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذا الوضع قبل أن تتحول إيران إلى قوة نووية إلى الأبد.

وأوضح أن إيران تكثف جهودها للحصول على تقنيات خاصة ببرنامجها النووي غير الشرعي، مشيرا إلى وجود مؤشرات على ذلك.

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وأشار التقرير إلى أن إيران حصلت على تنازلات من الولايات المتحدة الأمريكية، العام الماضي، لإقناعها بإيقاف برنامجها النووي. 

وقال: "هناك شكوك في إمكانية قيام إيران بخرق التزاماتها بشأن الاتفاق النووي، الذي تم توقيعه معها عام 2015 لإيقاف أنشطتها النووية السرية".

وأشار التقرير إلى أنه يجري التحقيق مع مواطن ألماني من أصل إيراني في قيامه بانتهاك الحظر على إيران وشراء أجهزة متعلقة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامجها الصاروخية.

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