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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تحذر: حدوث أزمة غير مسبوقة حال خروج روسيا من سوق النفط

سهيل المزروعي
سهيل المزروعي

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن أسعار النفط لا تزال بعيدة عن ذروتها، لكنها قد تصل إلى مستويات غير مسبوقة إذا تمت إزالة موارد الطاقة الروسية من السوق العالمية.

وقال المزروعي، إن جهود منتجي النفط في مجموعة أوبك+ لزيادة الإنتاج ”غير مشجعة“، مشيرا إلى أن إنتاج المجموعة يقل حاليا عن هدفه بنحو 2.6 مليون برميل يوميا.

وحذر وزير الطاقة الإماراتي، من أنه بدون مزيد من الاستثمار حول العالم، لن تتمكن أوبك + من ضمان إمدادات نفط كافية عندما يتعافى الطلب بالكامل من وباء فيروس كورونا، وقد تصل الأسعار إلى مستويات "غير مسبوقة" إذا تم سحب النفط والغاز الروسيين بالكامل من السوق.

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وقال المزروعي إن “أسعار النفط، عند المستويات الحالية للاستهلاك العالمي، ما زالت بعيدة عن بلوغ الذروة حيث لم يتعافى الطلب في الصين بالكامل بعد. وتهدد عودته بإرهاق السوق العالمية المقيدة بالفعل بمحدودية الإمدادات”.

وتشكلت هذه الفجوة بسبب حقيقة أن العديد من المشاركين في الصفقة واجهوا صعوبات في زيادة الإنتاج لعدة أشهر، وكذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

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