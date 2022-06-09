برلماني: توريد أكبر كمية من القمح في تاريخ مصر نتيجة القرارات الحكيمة

قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة إن الفلاح المصري هو العمود الفقري للدولة حيث يعمل ليل نهار دون أي شكوى أو ملل، منوها إلى دوره الكبير في الحفاظ على أمن مصر الغذائي.

وتابع شعلان في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن إعلان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توريد أكبر كمية من القمح في تاريخ مصر إلى الحكومة هذا العام، يأتي بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الدولة المصرية في إطار دعم الفلاح المصري وتشجيعه على زراعة محاصيل السلع الأساسية وآخرها منح الفلاح حافزا إضافيا لسعر توريد القمح ومنحه سمادا مدعما.

وأكمل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان أن الاهتمام بالإنتاج الزراعي والحيواني خطوة هامة فى إطار مواجهة الأزمات العالمية المتعاقبة والحد من تأثيراتها السلبية على الدولة.

ونوه النائب محمود شعلان الي الدولة المصرية اتخذت قرارات تأتي في إطار خطة الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وهو الأمر الذي يؤمن احتياجات المواطنين، وتقليل الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

