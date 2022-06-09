بسبب العقوبات الغربية.. بوتين يوقف تصدير مواد صناعة السيارات.. تفاصيل

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً هاماً بإيقاف وتقييد عمليات تصدير بعض المواد المخصصة لأنتاج وتصنيع أشباه الموصلات المستخدمة في السيارات والأجهزة الإلكترونية، مثل غازات الهيليوم والنيون.

ويأتي هذا القرار نتيجة للعقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بواسطة الدول الأوربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على على خلفية الغزو الروسي لأوكرانية وأشتعل الأزمة مؤخراً دون الوصول لأي حلول للتهدئة حتى الآن.

وأشارت وكالات الأنباء الروسية أن هذا القرار سيشمل الشركات الغربية والآسيوية الداعمة للموقف الأمريكي والأوروبي ضد روسيا، إذ جاء قرار بوتين بعد أن أعلنت الدول الغربية عن حظر تصدير أشباه الموصلات للسوق الروسي في ظل الأزمات الاقتصادية القائمة حالياً بين الغرب وروسيا، الأمر الذي أدى إلى نشوب صراع مباشر بين الطرفين في القطاعات الاقتصادية والتجارية.

يذكر أن روسيا تعتبر من أكبر المصادر الرئيسية لإنتاج غازات النيون والهيليوم المستخدمة في صناعة أشباه الموصلات، إذ أنه وبحسب ما تم تداوله بين المصادر العالمية فإن روسيا تتكفل وحدها بإنتاج ما يقارب 30% من غاز النيون عالمياً.

بدأت أزمة نقص اشباة الموصلات التي أصابت السوق العالمي لصناعة السيارات بسبب جائحة كورونا خلال العامين الماضيين وكانت سبباً كبيراً ومحورياً لننقص الحاد في أشباه الموصلات، وذلك نتيجة للخسائر التي أسفرت عن انخفاض معدلات إنتاج السيارات لدى الوكالات العالمية.

يرجح أن يكون لهذه الخطوة تأثيراً كبيراً في زيادة أسعار السيارات، والذي بدوره أن يؤدي في مختلف أنحاء العالم إلى هبوط حاد في الإنتاج.