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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية: 7 مليارات جنيه ضرائب بجمارك السخنة خلال مايو الماضي

ميناء السخنة
ميناء السخنة

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم فى تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى وزير المالية تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج من جمارك السخنة خلال مايو الماضى عن مشمول ٧ آلاف و٤٩٦ شهادة جمركية وارد نهائي بإجمالى ٢٠ ألفًا و٣٢٠ حاوية، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات».

أضاف التقرير، أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت ٦٠٨ ملايين و٥٦ ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو ٢ مليار و١٠٤ ملابين   و٥٨٨ ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، قامت خلال مايو الماضى بتصدير مشمول ١٣٤٠ بنحو 12 ألف حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت ٢ مليار و٨٠٧ ملايين و٢٧١ ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و٧٩١ ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال مايو الماضى بلغت ٢ مليار و٧١٢ مليونًا و٦٤٤ ألف

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