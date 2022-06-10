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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خطوات استخراج كارنية الأسر الكافلة للحصول على خدمات الأطفال

وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي

حددت وزارة التضامن الاجتماعي  خطوات استخراج كارنية الأسر الكافلة لاستخدامه في تيسير الحصول على خدمات الأطفال المكفولين.
 

١. تستخرج الأسرة الكافلة الرقم التأمينى للطفل من أقرب مكتب تأمينات الذي يقوم بدوره باستخراجه باستخدام الرقم القومي الوارد بشهادة الميلاد المميكنة للطفل.

٢. تقوم الأسرة الكافلة بفتح حساب بنكى لدى بنك ناصر الاجتماعي باسم الطفل المكفول.

٣. تسدد الأسرة الكافلة مبلغ 200جنيه على رقم الحساب (21812) التابع لبنك ناصر الاجتماعى فرع القاهرة باسم الأسر البديلة او من خلال الدفع الفوري لذات الحساب.

٤. الذهاب إلى الادارة الاجتماعية في محيط سكن الأسرة الكافلة، حيث يتم تسليم صور الأرقام القومية للوالدين الكافلين، وإيصال فتح الحساب، وإيصال دفع ٢٠٠ جنيه)، وصور حديثة ٤*٦ للطفل المكفول وللوالدين الكافلين.

٥. تقوم الشركة المتعاقدة مع الوزارة باستخراج البطاقة بعد إرسال البيانات والمستندات لها بمعرفة الوزارة وتسليمها إلى شركة شحن لتوصيلها لمحل سكن الأسرة الكافلة.

٦. تقوم الشركة المتعاقد معها بتوصيل البطاقة مباشرة للأسرة الكافلة بمحل سكنها.

التضامن الاجتماعي كارنيه الأسر الكافلة خدمات الأطفال المكفولين وزارة التضامن الاجتماعي الاطفال

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