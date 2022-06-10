أخبار العالم| ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تدعو إيران إلى إنهاء التصعيد النووي.. والجوع يهدد بريطانيا بسبب عقوبات روسيا

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تخص الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرز في التقرير التالي:

إسرائيل تشن ضربات جوية على جنوب العاصمة السورية دمشق

قالت وكالة أنباء سوريا "سانا، إن إسرائيل شنت عدة ضربات جوية على مواقع عدة جنوب العاصمة دمشق.

لجنة تحقيق أمريكية: مؤامرة اقتحام الكونجرس لم تنته

أعلن رئيس لجنة تحقيق في مجلس النواب الأمريكي، يوم الخميس، أن اقتحام مبنى الكابيتول شكل ”ذروة لمحاولة انقلابية“.

زيلينسكي: بحثت مع ماكرون مسار انضمامنا للاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس، إنه بحث مع نظيره الفرنسي مسار انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والتنسيق الخطوات حول ذلك.

اليونان تنشر خرائط تاريخية بعد تهديد تركيا

نشرت اليونان، يوم الخميس، سلسلة خرائط تاريخية لدحض الاتهامات التركية بأن أثينا تنتهك معاهدات سلام أعقبت الحربين العالميتين الأولى والثانية.

ألمانيا وبريطانيا وفرنسا تدعو إيران إلى إنهاء التصعيد النووي

دعت ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إيران، إلى ”إنهاء التصعيد النووي“، و“القبول الآن بشكل عاجل بالتسوية المطروحة على الطاولة“ منذ مارس الماضي لإحياء اتفاق 2015 الذي يُفترض أن يمنع طهران من صنع قنبلة ذرية.

اعتراف أمريكي: العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى ارتفاع الأسعار

اعترفت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى زيادة أسعار الغذاء والوقود في السوق الأمريكية.

التليجراف: الجوع يهدد بريطانيا بسبب عقوبات روسيا

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، في تقرير لها، إن صناعة الأغذية في بريطانيا باتت على وشك الانهيار، بسبب ارتفاع تكلفة الطاقة، وذلك على خلفية العقوبات المفروضة ضد روسيا.

الخارجية الأمريكية تعلن عزمها إعادة فتح قنصليتها في القدس

قررت الخارجية الأمريكية، تغيير اسم وحدتها في القدس من وحدة الشؤون الفلسطينية إلى مكتب الولايات المتحدة للشؤون الفلسطينية.

إطلاق نار في بلدة بولاية ماريلاند الأمريكية ووقوع ضحايا

أعلنت السلطات الأمريكية سقوط عدد من الضحايا إثر وقوع إطلاق نار في بلدة سميثسبورج بولاية ماريلاند الخميس.