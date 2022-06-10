وليد العسل: تعاوني مع حمو بيكا خطأ كبير.. وإدوارد: ملقيتش غيره؟

عبر الفنان العراقي وليد العسل عن اڜستيائه من التعاون مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، لافتًا إلى أن الاخير يتعامل بشكل سىء للغاية .



وأشار العسل في لقاءه على قناة اوربت ببرنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه الفنان إدوارد والاعلامية نانسي مجدي إلى أن سبب اختياره للغناء في مصر كونها حاضنة لكل المواهب العربية، مؤكدًا على أن اختياره للانطلاق بمصر من بوابة مطرب المهرجانات حمو بيكا كان أمر خاطىئا للغاية بسبب سلوكيات الاخير .



وخرج العسل لأول مره خلال الحلقة، عن صمته، في موضوع خلافه مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، ليرد إدوارد قائلا :" مالقيتش غير حمو بيكا توصل منه الفن العراقي" .



وأختتم العسل قائلاً :"أتمنى أن أضع بصمتي في عالم الفن المصري من خلال أغنيات جديدة تتماشى مع الذوق العام وتصل إلى قلوب الجماهير .



وكان العسل قد شارك حمو بيكا في ديو غنائي طرح مؤخرًا حمل اسم "قمر وجهك"، وقد وصلت عدد مشاهداته إلى نصف مليون .

