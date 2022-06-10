عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد العسل: تعاوني مع حمو بيكا خطأ كبير.. وإدوارد: ملقيتش غيره؟

صدى البلد

 عبر الفنان العراقي وليد العسل عن اڜستيائه من التعاون مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، لافتًا إلى أن الاخير يتعامل بشكل سىء للغاية .


وأشار العسل في لقاءه على قناة اوربت ببرنامج القاهرة اليوم الذي يقدمه  الفنان إدوارد والاعلامية نانسي مجدي إلى أن سبب اختياره للغناء في مصر كونها حاضنة لكل المواهب العربية، مؤكدًا على أن اختياره للانطلاق بمصر من بوابة مطرب المهرجانات حمو بيكا كان أمر خاطىئا للغاية بسبب سلوكيات الاخير .


وخرج العسل لأول مره خلال الحلقة، عن صمته، في موضوع خلافه مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، ليرد إدوارد قائلا :" مالقيتش غير حمو بيكا توصل منه الفن العراقي" .

أحدث ظهور لـ حمو بيكا رفقة زوجته في دبي.. شاهد

وليد توفيق: لا أعرف حمو بيكا وصوت كارول سماحة الأقرب لقلبي


وأختتم العسل قائلاً :"أتمنى أن أضع بصمتي في عالم الفن المصري من خلال أغنيات جديدة تتماشى مع الذوق العام وتصل إلى قلوب الجماهير .


وكان العسل قد شارك حمو بيكا في ديو غنائي طرح مؤخرًا حمل اسم "قمر وجهك"، وقد وصلت عدد مشاهداته إلى نصف مليون .
 

المهرجانات كارول سماحة حمو بيكا ادوارد مطرب المهرجانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السبت إجازة أم لا ؟.. الأرصاد الجوية تحسم الجدل

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-6-2022.. تعرف عليها

الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 4 جنيهات جديدة

مدرب الأهلي السابق: قد أعود إلى مصر قريباً وشرف لي تدريب الزمالك..فيديو

بـ 200 جنيه في الساعة .. سقوط فتاتين أثناء ممارسة الرذيلة بالغردقة

قرار سعودي بـ تخفيض أسعار الحج 2022 .. تفاصيل

اتحاد الكرة يقترب من إقالة إيهاب جلال

انخفاض كبير في أسعار الذهب.. والنفط يتراجع

ترشيحاتنا

جثة فتاة تبكي أثناء غسلها .. ومبروك عطية يفسر | فيديو

لأول مرة.. علاج جديد لمرضى السرطان بنسبة فاعلية 100%| فيديو

آبل تطور جهاز iPad Pro جديد بشاشة كبيرة غير مسبوقة

بعد فوزه على آمبر هيرد.. جوني ديب يستعد لإصدار أول ألبوم غنائي

بعد رحيل روديجر .. تشيلسي يطيح بـ4 لاعبين في الميركاتو الصيفي

نبيلة عبيد وسعد لمجرد.. حكاية إعجاب هل تتحول لـ كليب قريبًا ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قطر تتحدى الفيفا.. تفاصيل الاستعانة بـ"حكم روبوت" في مونديال 2022

نجدة هدف حيوى.. أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر مايو

معقول أكلنا كل ده؟.. تفاصيل العثور على مقبرة لهياكل حمير مذبوحة بالفيوم

مبروك الـ15 مليون.. تهنئة للفنان جوني ديب من ملوك النقل على الدائري|فيديو

فيديو

مشكلات في الجهاز الهضمي.. تعرف على أضرار تناول الخيار

ماذا قال رئيس نادي وفاق سطيف الجزائري عن توأمة الأهلي ولقاء الخطيب.. فيديوجراف

زيادة 5 جنيهات.. أسباب ارتفاع أسعار الجبن المثلثات والألبان| فيديوجراف

على رأسهم عبدالواحد السيد.. قضايا من لاعبين سابقين ضد نادي الزمالك (فيديوجراف)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

نسرين حجاج

محمد صبحي ينتصر بالصخرة

المستشار أسـامة الصعيدي

التجلي الأعظم فوق أرض السلام

اﻟﻤﺰﻳﺪ