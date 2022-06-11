عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. علام: الجماعات الإرهابية تعاملت مع التراث على أنه مسلمات.. بكري: العمر الافتراضي للحكومة انتهى

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى: 

عمرو أديب عن هزيمة المنتخب من إثيوبيا: جايبين مدرب معندوش CV
علق الإعلامي عمرو أديب، علي خسارة المنتخب المصري أم نظيره الإثيوبي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، قائلا:" هزيمة مذلة، وإحنا جايبين مدرب من غير مدرب".


شوقى علام: الجماعات الإرهابية تعاملت مع التراث على أنه مسلمات
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الجماعات الإرهابية تعاملت مع التراث على أنه مسلمات لا يمكن تغييرها.

ضياء رشوان: استجابة جميع القوى للحوار الوطني بلغت 96%
قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار الوطني الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقي صدى كبيرا لدي كل الأطراف.

حسام موافي لمرضى السكر: خلي في جيبك حاجة حلوة هتنقذ حياتك
نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، جميع مرضى السكري بضرورة إبقاء قطعة من الحلوى في جيوبهم خاصة من يتناولون الأنسولين.
 

المفتى: الإرهابيون استعلوا علينا وأخرجونا من الدين كأنهم شعب الله المختار
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الجماعات الإرهابية أخذت النص الشريف بعيدا عن مقاصده الأساسية.
 

الباز عن مباراة مصر وإثيوبيا: المنتخب ومدربه إيهاب جلال عكننوا علينا
قال الإعلامي محمد الباز: “لا أقدر أن أتجاهل ما يمكن اعتباره مهزلة كاملة الأركان حدثت أمس.. الناس فى مصر بتبحث عن أى شئ من أجل الفرحة حتى لو كانت مباراة كرة قدم.. ولكن للأسف الشديد المنتخب ومدربه إيهاب جلال عكننوا على مصر".
 

مصطفى بكري: مقبرة الـ3 آلاف حمار بالفيوم تحتاج التأمل
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اكتشاف مقبرة لهياكل الحمير بالفيوم، حدث يجب أن نقف أمامه كثيرا ونتأمله، حيث يوجد 3 آلاف هيكل حمار مذبوح ومتشفي.
 

وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تطوير كورنيش المقطم خلال 5 سنوات
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن كورنيش المقطم سيكون مقصدا أكثر من رائع لكل ساكني المنطقة، بعد تطويره؛ نظرا لإطلالته على حدائق الفسطاط وعين الحياة، بالإضافة إلى تطوير الهضبة الوسطي، وسيضم المشروع المتكامل خدمات تجارية وسكنية وإدارية وترفيهية، لافتا إلى أن عوائد الأرباح تصل إلى 61 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال 5 سنوات.
 

عاوزين وزراء جدد يا ريس .. مصطفى بكري للحكومة: عمرك الافتراضي انتهى
انتقد الإعلامى مصطفى بكرى، عزم الحكومة على زيادة أسعار الكهرباء، وأداء بعض الوزراء .

بكري: مابنقولش إننا في جنة.. ولكن لدينا عزيمة وإصرار على التغيير| فيديو
قال الإعلامي مصطفى بكري، أن التاريخ يؤكد أن الشعب المصري صبور ولديه من الحكمة والوعي ما يجعله يخاف على هذا الوطن ويحرص على سلامته، معقبا: "لدينا ثقة تامة أن مصر ستعبر كل الأزمات بنجاح بقيادة الرئيس السيسي"
 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبيل الحلفاوي: عندي اقتراح لاختيار مدرب المنتخب ما اظنش حد هيوافق عليه

عيني كانت هتروح .. ماذا حدث لـ غادة رجب بعد حفل زفافها

وصول قطار الملك فاروق إلى الإسكندرية بعد تطويره .. صور

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

أسعار الذهب اليوم في مصر..عيار 21 يسجل 1004جنيهات

بيخافوا منه| رضا عبد العال يكشف سبب عدم اختيار حسام حسن لتدريب المنتخب

أتمنى الخلاص.. ياسمين الخطيب تحاول الانتحار

ترشيحاتنا

تنفيذ11 دورة تدريبية لـ 332 من رؤساء قري حياة كريمة بمركز سقارة

أخبار العالم| رئيس مجلس القيادة اليمني يصل القاهرة للقاء السيسي.. اندلاع اشتباكات عنيفة وسط طرابلس.. أمريكا تسجل أعلى مستوى تضخم منذ 40 عاما.. تعليق الرحلات بمطار دمشق

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11-6-2022

اعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات في المدارس |صور

نشرة الفن : انفصال ياسمين الخطيب عن زوجها .. شاعر شهير يهاجم شيرين عبد الوهاب.. جاستن بيبر يعلن عن اصابته بمرض نادر

مارس معه الرذيلة وهدده بالقتل.. شاب يعتدى على طفل بأسوان ووالدته تستغيث|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتضمن بيانات عسكرية.. ناسا تطلق أول دراسة مفتوحة حول الأطباق الطائرة

الحصان الحزين يهدد العالم .. اكتشاف أول حالة إصابة بـ فيروس بورنا

بسبب الواجب.. أم تعذب طفلتها وتقيدها فوق سطح المنزل في الهند

بالعطس .. نوع جديد من فيروس كورونا تنقله القطط

فيديو

فى ذكرى ميلاد نجاح الموجي.. خلافه مع أنغام وصل للقضاء والرقابة رفضته كمطرب

مش شاغلني رأي الناس في وزني.. غادة رجب تكشف سبب غيابها |فيديوجراف

ندى دخلت لإجراء عملية كحت وخرجت جثة.. فيديو جراف

ندمت على شعري وهعمل بزنس خاص.. شيرين تطلق تصريحات جديدة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

نهال علام

شارك بفكرة

هند عصام

عنخ أسن أمون .. الملكة العار

خالد الشناوي

ماكينات التكفير والجدل العقيم

د/علاء الشال

الوسوسة والمانخوليا

اﻟﻤﺰﻳﺪ