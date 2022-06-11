أخبار التوك شو.. علام: الجماعات الإرهابية تعاملت مع التراث على أنه مسلمات.. بكري: العمر الافتراضي للحكومة انتهى

تناولت برامج التوك شو عددا من الاخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد ابرزها فى التقرير التالى:

عمرو أديب عن هزيمة المنتخب من إثيوبيا: جايبين مدرب معندوش CV

علق الإعلامي عمرو أديب، علي خسارة المنتخب المصري أم نظيره الإثيوبي في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023، قائلا:" هزيمة مذلة، وإحنا جايبين مدرب من غير مدرب".



شوقى علام: الجماعات الإرهابية تعاملت مع التراث على أنه مسلمات

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أن الجماعات الإرهابية تعاملت مع التراث على أنه مسلمات لا يمكن تغييرها.

ضياء رشوان: استجابة جميع القوى للحوار الوطني بلغت 96%

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، إن الحوار الوطني الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقي صدى كبيرا لدي كل الأطراف.

حسام موافي لمرضى السكر: خلي في جيبك حاجة حلوة هتنقذ حياتك

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، جميع مرضى السكري بضرورة إبقاء قطعة من الحلوى في جيوبهم خاصة من يتناولون الأنسولين.



المفتى: الإرهابيون استعلوا علينا وأخرجونا من الدين كأنهم شعب الله المختار

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن الجماعات الإرهابية أخذت النص الشريف بعيدا عن مقاصده الأساسية.



الباز عن مباراة مصر وإثيوبيا: المنتخب ومدربه إيهاب جلال عكننوا علينا

قال الإعلامي محمد الباز: “لا أقدر أن أتجاهل ما يمكن اعتباره مهزلة كاملة الأركان حدثت أمس.. الناس فى مصر بتبحث عن أى شئ من أجل الفرحة حتى لو كانت مباراة كرة قدم.. ولكن للأسف الشديد المنتخب ومدربه إيهاب جلال عكننوا على مصر".



مصطفى بكري: مقبرة الـ3 آلاف حمار بالفيوم تحتاج التأمل

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اكتشاف مقبرة لهياكل الحمير بالفيوم، حدث يجب أن نقف أمامه كثيرا ونتأمله، حيث يوجد 3 آلاف هيكل حمار مذبوح ومتشفي.



وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من تطوير كورنيش المقطم خلال 5 سنوات

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن كورنيش المقطم سيكون مقصدا أكثر من رائع لكل ساكني المنطقة، بعد تطويره؛ نظرا لإطلالته على حدائق الفسطاط وعين الحياة، بالإضافة إلى تطوير الهضبة الوسطي، وسيضم المشروع المتكامل خدمات تجارية وسكنية وإدارية وترفيهية، لافتا إلى أن عوائد الأرباح تصل إلى 61 مليار جنيه وسيتم الانتهاء منه خلال 5 سنوات.



عاوزين وزراء جدد يا ريس .. مصطفى بكري للحكومة: عمرك الافتراضي انتهى

انتقد الإعلامى مصطفى بكرى، عزم الحكومة على زيادة أسعار الكهرباء، وأداء بعض الوزراء .

بكري: مابنقولش إننا في جنة.. ولكن لدينا عزيمة وإصرار على التغيير| فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، أن التاريخ يؤكد أن الشعب المصري صبور ولديه من الحكمة والوعي ما يجعله يخاف على هذا الوطن ويحرص على سلامته، معقبا: "لدينا ثقة تامة أن مصر ستعبر كل الأزمات بنجاح بقيادة الرئيس السيسي"

