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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حماقي يشعل الأردن للمرة الثانية في أقل من عام..والجمهور يطالبه بالمزيد |صور

محمد حماقي
محمد حماقي

تألق الميجا ستار محمد حماقي في حفله الغنائي الذي أقيم مساء أمس الجمعة بدولة الأردن بحضور كامل العدد  من مختلف الجنسيات العربية.

بدأ الحفل قويا حيث تزايدت أجواء الإثارة فبمجرد صعود حماقي علي خشبة المسرح مرددا لأغنية "نفسى أبقي جنبو" تعالت صيحات وهتافات استقبال الجمهور له

بعدها حرص حماقي على توجيه التحية لكل أبناء الجنسيات العربية لحفاوة الاستقبال وبخاصة شعب الأردن قائلا: "رغم إني كنت موجود معاكم من كام شهر بس حقيقي وحشوتني جدا" .

واشعل حماقي وصلات الرقص المتتالية على مدي قرابة الساعتين بعدد كبير من  أغانيه المميزة  التي تألق بها طوال مشواره الفني الممتد لأكثر من 20 عاما منها  زيها مين، لا ملامة، ما بلاش، من قلبي بغني، م البداية ، أحلى حاجة فيكي و هوا دا حبيبي .. بالإضافة إلى أغنيته الأخيرة "جمالها استثنائي"، التي حققت أكثر من 14 مليون مشاهدة في أقل من شهر منذ طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".. وفي ختام الحفل طالب الجمهور من حماقي بعدم المغادرة وتقديم المزيد لكنه وعدهم بتكرار الحفل مرة أخرى في القريب العاجل.


وأحيا حماقي مؤخرا عدد من الحفلات الغنائية الضخمة بدول الخليج العربي والتي حقق جماهيرية غير مسبوقة ليفرض سيطرته بقوة على قلوب عشاقه في مختلف الدول العربية.


وتربع حماقي طوال عام  2021  على عرش أضخم الاحتفالات والمهرجانات الدولية بمصر والعالم العربي والتي شهدت متابعات عالمية كان أبرزها تقديمه للأغنية الرسمية للاحتفال العالمي  بافتتاح أقدم طريق أثري في التاريخ " الكباش" بمدينة الأقصر حيث قدم أغنية " حلوة بلدنا حلوة" بمشاركة لارا إسكندر وشارك في تغطية الحفل  أكثر من "مائة وخمسون"  قناة عربية وعالمية وتصدرت الأغنية " تريند " مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى إشادة من وسائل الإعلام المحلية والعالمية بالإضافة إلى اختياره لإحياء إفتتاح "جائزة السعودية الكبرى لفورمولا1"  - منفردا - بمدينة جدة بحضور 25 الف من مختلف الجنسيات العربية والاوروبية وهو الحدث الذي يتابعه 85 مليون متفرج حول العالم و اختياره  لإفتتاح  فعاليات مهرجان دبي الدولي للتسوق بالإمارات والذي اقيم  بجوار برج خليفة وبحضور كامل العدد ومؤخرا إحيائه لافتتاح " ساوند ستورم" بالعاصمة السعودية الرياض .


كما  تتطرق حماقي  بألبوم " يا فاتني" الذي أطلقه مع صيف 2021 الماضي إلى منصات إلكترونية  لم يسبق لأي نجم عربي التعامل معها  بداية من  اختياره كأول فنان عربي يتم عرض أغانيه وحفلاته في قائمة Fortnite Soundwave الجديدة - احتفالاً بالموسيقى والفنانين من جميع أنحاء العالم وذلك داخل لعبة "فورتي نايت"  Fortnite الشهيرة عالميا .


و يعد حماقي أول  مطرب عربي يقوم بتوقيع ألبومه ديجيتال  في بث مباشر  "لايف" وبمشاركة "حيه" لقرابة الـ 300 ألف من جمهوره حول العالم وذلك عبر صفحته على انستجرام وهو عدد من المستحيل تحقيقه في إحتفالات توقيعات الألبومات المعتادة.

 

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