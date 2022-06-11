لو مركز شباب هيلعب أحسن.. أحمد موسى: مكملتش مشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا

علق الإعلامي أحمد موسى، على خسارة منتخب مصر أمام منتخب إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2023.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" بعد المباراة الكارثية والفضيحة أمام أثيوبيا الجميع يتحدث عن اتحاد الكرة وايهاب جلال ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "أول مرة مكملش مباراة لـ منتخب مصر في حياتي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "حسيت إن ده مش منتخب مصر ودول مش لاعبين منتخب مصر، ولو لاعبين مركز شباب كانوا هيلعبوا أفضل من المنتخب ".

وواصل الإعلامي أحمد موسى: "شوفت إثيوبيا ماسكة كورة وبتسجل أهداف في مرمى منتخب مصر، وكان من الممكن أن تحرز عددا كبيرا من الأهداف ".