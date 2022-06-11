بعد أزمة نجلاء بدر| السياحة: لا توجد لوائح تمنع تسكين النساء بمفردها بالفنادق

قال مصدر مطلع بوزارة السياحة، إنه تمت المتابعة للوقوف على حقيقة منع تسكين الفنانة نجلاء بدر ، بأحد الفنادق ورفض الفندق لذلك، حيث لا يوجد لوائح تمنع تسكين النساء بمفردها.

أوضح المصدر لـ "صدى البلد" ، أنه وفقا لاجراءت الأولية مع الفندق ، اتضح أن نسب الإشغال ممتلئة نتيجة وجود مؤتمر لأحد الكيانات التعليمية بالفندق.

أشار الي أن الفندق ساعد الفنانة في حجزها بأحد الفنادق الأخرى لتدارك الموقف، وتقديرا لمكانتها لافتا ان جميع الفنادق تستقبل كافة الزوار.

وحول واقعة عمرو محمود ياسين ، أضاف الي أنه سيتم النظر بموضوع الاهتمام، عبر معرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك الواقعة.

نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تستنكر فيه ما تعرضت له داخل احد الفنادق الكبرى فى الساحل الشمالى.