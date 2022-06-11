عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد أزمة نجلاء بدر| السياحة: لا توجد لوائح تمنع تسكين النساء بمفردها بالفنادق

نجلاء بدر
نجلاء بدر

قال مصدر مطلع بوزارة السياحة، إنه تمت المتابعة  للوقوف على حقيقة منع تسكين الفنانة نجلاء بدر ، بأحد الفنادق ورفض الفندق لذلك، حيث لا يوجد لوائح تمنع تسكين النساء بمفردها.

أوضح المصدر لـ "صدى البلد" ، أنه وفقا لاجراءت الأولية مع الفندق ، اتضح أن نسب الإشغال ممتلئة نتيجة وجود مؤتمر لأحد الكيانات التعليمية بالفندق.

أشار الي أن الفندق ساعد الفنانة في حجزها بأحد الفنادق الأخرى لتدارك الموقف، وتقديرا لمكانتها لافتا ان جميع الفنادق تستقبل كافة الزوار.

وحول واقعة عمرو محمود ياسين ، أضاف الي أنه سيتم النظر بموضوع الاهتمام، عبر معرفة الأسباب الحقيقية وراء تلك الواقعة.

 نشرت الفنانة نجلاء بدر تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تستنكر فيه ما تعرضت له داخل احد الفنادق الكبرى فى الساحل الشمالى.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

مكافحة الآفات تحذر المزارعين بسبب الثعابين والعقارب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

موضوعات متعلقة

التكنولوجيا وحماية المقتنيات المتحفية وقت الأزمات والكوارث دورة تدريبية بالآثاريين العرب

انطلاق حفل مسابقة ملكات ميس إيليت Miss Elite World 2022 بالبحر الأحمر

سفر 15 مرمما ..برنامج تدريبي عن علوم المتاحف بإيطاليا

تعرف على تصاريح الزيارة السنوية لطلاب المدارس والجامعات المصريين والعرب المقيمين

لجان وزارة السياحة تبدأ أعمالها ومعاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج بالسعودية

متحف الحضارة يستقبل 3 وفود رسمية من جزر المالديف وإندونيسيا والبنك الدولي

اللجنة القومية لاسترداد الآثار تتابع آخر مستجدات ملف استرداد الآثار والقضايا المتعلقة بها

السياحة: الحملة الترويجية Follow the Sun تحقق نتائج إيجابية في الدول المستهدفة

ترشيحاتنا

تروّج المثلية للأطفال .. أستاذ طب نفسي : أفلام كارتون ديزني كارثية

بعد أزمة نجلاء بدر| السياحة: لا توجد لوائح تمنع تسكين النساء بمفردها بالفنادق

ميدو يفتح النار على هاني أبوريدة: مجاهد "فضح" خطتك لتدمير الكرة المصرية

لميس الحديدي عن تصريحات اتحاد الكرة: طلعتو إيهاب جلال الطيارة وهو مُقال؟

بين البركة والخرافة .. كيف استقبل أهالي البحيرة صدمة غرفة الصرف "المبروكة"

إعفاء تجارة البضائع العابرة «ترانزيت» من رسوم المشروعات في المناطق الحرة الخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

وزير الدفاع يشهد مشروع مراكز القيادة الإستراتيجى التعبوى التخصصى لإدارة الإشارة أمان-3

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ