عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتح الله: الجميع يتحمل مسئولية هزيمة إثيوبيا.. ومستقبل إيهاب جلال ليس مرتبطًا بمباراة

صدى البلد

قال محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، إنه فوجئ من الرد الفعل العنيف بعد تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وأضاف محمود فتح الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أى مدرب سيتولى مهمة تدريب منتخب مصر، لن يختار قائمة تختلف عن القائمة التي أعلنها إيهاب جلال سوى في اسم او اثنين على الأكثر".

وأكمل:" مباراة إثيوبيا هى الأسوأ لمنتخب مصر خلال آخر 20 عاما، والجميع يتحمل مسئولية هزيمة مباراة إثيوبيا".

وأردف:" ما يحدث في بعض البرامج التليفزيونية، لتحليل أداء منتخب مصر يصيبني بالضحك، وأى انجاز ستشهده الكرة المصرية سيكون صدفة، وأي كلام أو وصف آخر سيكون مجاملة".

وعلق محمود فتح الله، على تصريحات جمال علام بشأن ايهاب جلال، قائلا : "هو احنا بنهزر يا جماعة، إيه اللي اتقال على الهوا ده".

وواصل :" لا أعتقد إن مستقبل إيهاب جلال مع منتخب مصر، مرتبط بنتيجة مباراة كوريا"، متسائلا :"ماذا لو فاز إيهاب جلال على كوريا، هل سيستمر مع المنتخب؟".

واختتم :" البعض بيطالب محمد صلاح بالظهور مع منتخب مصر، بنفس إدارة مع ليفربول " أكيد دول بيهزروا".

 

مصر منتخب مصر محمد صلاح بيراميدز قناة صدي البلد إيهاب جلال فريق بيراميدز ليفربول هاني حتحوت محمود فتح الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

ارتفاع مفاجئ .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم | فيديو

ترشيحاتنا

اليوم.. مركز الأزهر العالمي يفتتح برنامج تأهيل المقبلين على الزواج

اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الجغرافيا

موسيماني: المغرب سيغزو أفريقيا كرويا لفترة طويلة

علي جمعة: فيل أبرهة اسمه «محمود» وقائده كان متسولا في مكة

فتح الله: الجميع يتحمل مسئولية هزيمة إثيوبيا.. ومستقبل إيهاب جلال ليس مرتبطًا بمباراة

نوال الزغبي تكشف تفاصيل اعتذارها عن حفلها بدار الأوبرا في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ