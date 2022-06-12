فتح الله: الجميع يتحمل مسئولية هزيمة إثيوبيا.. ومستقبل إيهاب جلال ليس مرتبطًا بمباراة

قال محمود فتح الله المدرب العام لفريق بيراميدز، إنه فوجئ من الرد الفعل العنيف بعد تعيين ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وأضاف محمود فتح الله، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" أى مدرب سيتولى مهمة تدريب منتخب مصر، لن يختار قائمة تختلف عن القائمة التي أعلنها إيهاب جلال سوى في اسم او اثنين على الأكثر".

وأكمل:" مباراة إثيوبيا هى الأسوأ لمنتخب مصر خلال آخر 20 عاما، والجميع يتحمل مسئولية هزيمة مباراة إثيوبيا".

وأردف:" ما يحدث في بعض البرامج التليفزيونية، لتحليل أداء منتخب مصر يصيبني بالضحك، وأى انجاز ستشهده الكرة المصرية سيكون صدفة، وأي كلام أو وصف آخر سيكون مجاملة".

وعلق محمود فتح الله، على تصريحات جمال علام بشأن ايهاب جلال، قائلا : "هو احنا بنهزر يا جماعة، إيه اللي اتقال على الهوا ده".

وواصل :" لا أعتقد إن مستقبل إيهاب جلال مع منتخب مصر، مرتبط بنتيجة مباراة كوريا"، متسائلا :"ماذا لو فاز إيهاب جلال على كوريا، هل سيستمر مع المنتخب؟".

واختتم :" البعض بيطالب محمد صلاح بالظهور مع منتخب مصر، بنفس إدارة مع ليفربول " أكيد دول بيهزروا".