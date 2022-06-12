بعد مطالب الجمهور.. المكسيك تعتزم إلغاء لعبة عمرها 500 عام

يستمر حظر مصارعة الثيران في “مكسيكو سيتي” عاصمة المكسيك، إلى أجل غير مسمى، مع احتمالية إلغاء هذا الموسم أيضا بعد إصدر القضاء المكسيكي حكما بحظر مصارعة الثيران.

ووفقا لموقع “ياهو نيوز”، أصدر محبو اللعبة بيانا للمطالبة بعودة مصارعة الثيران، ودعا فيه المشجعين إلى الاحتجاج على الحكم. وحث الملعب الشهير مؤيدي مصارعة الثيران على نشر صور لأنفسهم مع كتابة كلمة "حرية" على أيديهم.

وبالفعل استجابت الشركة، وقالت إنها ستستأنف الحكم، وقالت ساحة المكسيك في بيان: "ستؤجل الشركة مصارعة الثيران المقررة وستواصل الدفاع القانوني عن العادات والتقاليد المكسيكية ، إلى أقصى حد يسمح به القانون".

ومع ذلك ، فقد رفضت المحكمة بالفعل أي استئناف ضد الحكم، مع ضرورة عقد جلسات استماع أخرى حول التمسك بالحظر أو جعله دائمًا، وكان قد أصدر القاضي في البداية قرارًا بحظر مؤقتًا في مايو ، بناءً على شكاوى من أن مصارعة الثيران تنتهك حقوق السكان في بيئة صحية خالية من العنف.

وكان من المقرر معارك الثيران في الحلبة الاحترافية الرئيسية بالمدينة في يوليو وسبتمبر، وفقًا للإعلانات السابقة، وينذر القرار بانتهاء ما يقرب من 500 عام من مصارعة الثيران في المكسيك.

وفقًا للمؤرخين ، شاهد الفاتح الإسباني هيرنان كورتيس بعضًا من أولى مصارعة الثيران في المدينة في عشرينيات القرن الخامس عشر ، بعد فترة من احتلاله لعاصمة الأزتك عام 1521.

منذ عام 2013 ، حظرت أربع ولايات في المكسيك بالفعل مصارعة الثيران ، وتشير استطلاعات الرأي إلى دعم كبير للحظر.

سيكون الحظر في مكسيكو سيتي - حاليًا أكبر مكان للأحداث - بمثابة نكسة دولية لمصارعة الثيران.

ويذكر أن أعطت لجنة رعاية الحيوان التابعة لجمعية مكسيكو سيتي موافقة مبدئية على قانون يحظر الأحداث العامة، في العام الماضي، لكن لم يتم التصويت على مشروع القانون قبل المجلس بكامل هيئته.