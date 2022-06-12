للمرة الثانية .. انفصال توم كروز وهايلى أتويل

كشفت تقارير إعلامية عن انفصال نجم هوليوود توم كروز عن هايلي أتويل ، وذلك للمرة الثانية التي ينفصل فيها النجمان .

انفصال توم كروز عن هايلي أتويل للمرة الأولى

حيث أعلنا انفصالهما في سبتمبر الماضي قبل أن يعودا مرة أخرى من جديد.

انفصال توم كروز عن هايلي أتويل للمرة الثانية

انفصل توم كروز عن هايلي أتويل للمرة الثانية حيث كان الثنائي اللذان بدأت علاقتهما العاطفية في عام 2020 في موقع تصوير فيلم "7 Mission: Impossible"، قد أعلنا انفصالهما في سبتمبر الماضى لكن عادت علاقتهما الرومانسية مرة أخرى، وبحسب ما أفاده مصدر لصحيفة ذا صن، لم ينجح الأمر بالنسبة لهما وقررا الآن أن الأفضل بالنسبة لهما البقاء كأصدقاء فقط.

وكانت هايلي أول علاقة حب يدخلها توم كروز بعد طلاقه من الممثلة كاتي هولمز التي أنجب منها ابنته سوري .

و كانت هايلي قد انفصلت في الوقت نفسه عن زوجها المخرج البريطاني.

حقق فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick إيرادات عالمية بلغت أكثر من 330 مليون دولار، خلال أسبوع من طرحه في دور العرض، وهو رقم قابل للزيادة الكبيرة خلال عطلة الأسبوع الجاري.

واقترب Top Gun: Maverick من تحقيق حوالي 200 مليون دولار في دور العرض الأمريكية، بعدما تصدر البوكس أوفيس في عطلة الأسبوع الماضي، ويتوقع له الجميع تحقيق أرقام قياسية.

كما تتوقع شركة باراماونت المنتجة ترشح الفيلم لما لا يقل عن ثلاث جوائز أوسكار للعام المقبل، وأن يتصدر شباك التذاكر لفترة طويلة بعدما رفض بطله توم كروز في تصريحات سابقة طرحه على منصة إلكترونية بدلا من السينمات.

وتلقى أبطال وصناع فيلم توم كروز الجديد Top Gun: Maverick تحية وتصفيق كبير امتد لـ 5 دقائق، عقب عرضه ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي.

وحظي فيلم Top Gun: Maverick بحفاوة بالغة من جمهور مهرجان كان، وذلك بعد تسليم بطله توم كروز السعفة الذهبية التي لم يكن معلنا عنها من قبل، كما أقيم له عرض خاصا بلندن بحضور أفراد من العائلة الملكية وعلى رأسهم الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون.