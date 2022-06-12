لصحة القلب والفم.. فوائد الزبيب للأطفال

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فوائد الزبيب للأطفال.





وهناك العديد من الفوائد المحتملة التي يقدمها الزبيب للأطفال، ومن هذه الفوائد نذكر:





1. يساعد في عملية الهضم..

يعد تنظيم عملية الهضم أحد فوائد الزبيب للأطفال، لاحتواء الزبيب على العديد من الألياف الذائبة وغير الذائبة التي تعمل على تعزيز عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء ومنع الإصابة بالإمساك.





كما يحتوي الزبيب على حمض الترتريك (Tartaric acid) الذي يقدم العديد من الخصائص المضادة للالتهاب، مما يعمل على تنظيم توازن البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء وتعزيز حركة الأمعاء.





2. يعزز من صحة القلب..

من فوائد الزبيب للأطفال أنه يعمل على تعزيز صحة القلب على المدى البعيد، لاحتوائه على البوتاسيوم والفينولات (Phenols) والتانين(Tannins)، كما أنه يعد من الأطعمة قليلة الصوديوم، الأمر الذي يعمل على تنظيم ضغط الدم والوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.





3. يعزز من صحة الفم..

يعد تعزيز صحة الفم من فوائد الزبيب للأطفال، إذ أنه يحتوي على مركبات تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، مثل: حمض الأولينوليك (Oleanolic acid)، وحمض لينوليك (Linoleic acid) اللذان ينظمان المستوى الحمضي للفم، مما يمنع من نمو البكتيريا الضارة أوالتصاقها على سطح الأسنان الخارجي.





4. يمتلك فوائد أخرى..

يقدم الزبيب عددًا من الفوائد الأخرى للأطفال، مثل:

يحمي العين لاحتوائه على مركبات البوليفينولات (Polyphenols) التي تقدم العديد من الخصائص المضادة للأكسدة والتي تحمي العينمن العديد من الأمراض.

يعزز صحة البشرة، لاحتوائه على فيتامين ج والسيلينيوم (Selenium) والزنك (Zinc) المهمين للحفاظ على خلايا البشرة وصحتها.

يحافظ على صحة العظام، لاحتوائه على عنصر البورون (Boron) المفيد للعظام.