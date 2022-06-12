عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لصحة القلب والفم.. فوائد الزبيب للأطفال

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فوائد الزبيب للأطفال.


 

وهناك العديد من الفوائد المحتملة التي يقدمها الزبيب للأطفال، ومن هذه الفوائد نذكر:


 

1. يساعد في عملية الهضم..

يعد تنظيم عملية الهضم أحد فوائد الزبيب للأطفال، لاحتواء الزبيب على العديد من الألياف الذائبة وغير الذائبة التي تعمل على تعزيز عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء ومنع الإصابة بالإمساك.


 

كما يحتوي الزبيب على حمض الترتريك (Tartaric acid) الذي يقدم العديد من الخصائص المضادة للالتهاب، مما يعمل على تنظيم توازن البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء وتعزيز حركة الأمعاء.


 

2. يعزز من صحة القلب..

من فوائد الزبيب للأطفال أنه يعمل على تعزيز صحة القلب على المدى البعيد، لاحتوائه على البوتاسيوم والفينولات (Phenols) والتانين(Tannins)، كما أنه يعد من الأطعمة قليلة الصوديوم، الأمر الذي يعمل على تنظيم ضغط الدم والوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.


 

3. يعزز من صحة الفم..

يعد تعزيز صحة الفم من فوائد الزبيب للأطفال، إذ أنه يحتوي على مركبات تحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، مثل: حمض الأولينوليك (Oleanolic acid)، وحمض لينوليك (Linoleic acid) اللذان ينظمان المستوى الحمضي للفم، مما يمنع من نمو البكتيريا الضارة أوالتصاقها على سطح الأسنان الخارجي.


 

4. يمتلك فوائد أخرى..

يقدم الزبيب عددًا من الفوائد الأخرى للأطفال، مثل:

 

يحمي العين لاحتوائه على مركبات البوليفينولات (Polyphenols) التي تقدم العديد من الخصائص المضادة للأكسدة والتي تحمي العينمن العديد من الأمراض.

يعزز صحة البشرة، لاحتوائه على فيتامين ج والسيلينيوم (Selenium) والزنك (Zinc) المهمين للحفاظ على خلايا البشرة وصحتها.

يحافظ على صحة العظام، لاحتوائه على عنصر البورون (Boron) المفيد للعظام.

للذاكرة والتخلص من الامساك فوائد الزبيب للأطفال الزنك الزبيب فوائد الزبيب تعزيز صحة القلب تخلص من الإمساك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

موضوعات متعلقة

مشروب طبيعي يفعل المعجزات.. تعرف على فوائد الزبيب المنقوع

ترشيحاتنا

المصري يحول تأخره بهدف لفوز على المنصورة 2-1 بكأس مصر

وول ستريت جورنال: زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية

رضا عبدالعال: اليوناني تاكيس جونياس الأصلح لتدريب منتخب مصر

فريق الأمل يظهر ضمن قائمة الزمالك لمواجهة الداخلية فى كأس مصر

رضا عبدالعال: أطالب بإقالة مجلس اتحاد الكرة.. ومن يطالب بعودة كيروش جاهل

استقرار الدولار..أسعار العملات الأجنبية لدى بنك مصر فى ختام اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

رشوان توفيق فى حوار لصدي البلد : بتشعبط فى رضا ربنا .. وجائزة الدولة التقديرية رفعت معنوياتي.. عز والنبوي وممدوح مميزون على الشاشة

أتلانتس المفقودة.. العثور على مدينة بريطانية اختفت تحت المياه منذ 650 عامًا

فيديو

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

ذكور فقط.. قبول دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضياً بالمدارس العسكرية الرياضية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ