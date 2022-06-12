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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

البطوطي: مصر آمنة علي السائحين..وهناك زيارات من روسيا بالرغم من الأزمة العالمية..فيديو

وليد البطوطي سفير
وليد البطوطي سفير بالإتحاد الدولي العالمي للمرشدين السياحيين

قال وليد البطوطي، سفير بالإتحاد الدولي العالمي للمرشدين السياحيين، إن الدولة المصرية آمنة تماما علي السائحين ولا يوجد بالدولة اي مشاكل تجاه السياحة.

 

وأضاف وليد البطوطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “المحور”، أن مصر منفتحة على كل دول العالم، وبالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أن هناك سائحين روس، متواجدين في مصر.

 

وتابع  سفير بالإتحاد الدولي العالمي للمرشدين السياحيين، أن كل دول أوروبا الشرقية، لها أعداد كبيرة في مصر، مؤكدا أن هناك سائحين قادمين من بولندا.

 

وأشار وليد البطوطي إلى ان مصر كانت وجهة لعدد كبير من دول العالم، خاصة بعد الإغلاق الذي ضرب العالم نتيجة جائحة كورونا، مؤكدا أن مصر من أفضل المقاصد السياحية العالمية.

 

جائحة كورونا السياحة مصر الدولة المصرية المحور

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