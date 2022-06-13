حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظم" بالشيخ زويد

تنظم مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء، حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية: "حقك تنظمي"، اليوم ، بمدينة الشيخ زويد لتقديم خدمات تنظيم الأسرة مجانًا، وذلك في إطار توجيهات وزارة الصحة والسكان، بضرورة وصول خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية كحق مكفول لجميع المواطنين.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة على إطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لتقديم الخدمات الطبية والمعلومات الإرشادية بالمجان عن كيفية تنظيم الأسرة بنطاق قرى ومراكز المحافظة.

وقالت أمل مصطفى مسئول الإعلام بإدارة الشيخ زويد الصحية ، إن الحملة يستمر تنفيذها علي مدي يومين بمستشفى الشيخ زويد والوحدات الصحية بالقرى، فى إطار الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية تحت شعار (حقك تنظمى).