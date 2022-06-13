أبو المجد: 6 مصانع جديدة لـ الأسمدة الأزوتية بـ العين السخنة |فيديو

قال اللواء أركان حرب وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، إنه فى مجال توفير الأسمدة الزراعية جارٍ العمل حالياً على استكمال أعمال مشروع الأسمدة الآزوتية المتكامل، بإجمالي 6 مصانع جديدة بالعين السخنة.

وأضاف “ أبو المجد”، خلال كلمة المذاعة أمام الرئيس السيسى اليوم، أن إجمالى مصانع الأسمدة بشركة المصرى للكيماويات الوسيطة 22 مصنع.

وأكد أننا تشرفنا بافتتاح الرئيس تدشن موسم حصاد السلع الاستراتيجية الهامة لدى المصريين جميعاً، من توشكى الخير و العوينات جنوب الوادى لمساحة 220 ألف فدان قمح.