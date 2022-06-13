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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بحلم أغير بلدى.. الرئيس السيسي: محتاجين جهد المواطن المصري المخلص والشريف

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس السيسى كلامه للواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قائلا:" قل للناس أنا كلمتك كام مرة علشان موضوع اللحوم".

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وأجاب اللواء ممدوح على الرئيس السيسي، " سيادتك كلمتنى كتير جداً على موضوع تربية الحيوانات، وخاصة الإنتاج الحيواني والألبان، مشيراً إلى أن  الأورمان تعطى الماشية للفلاح مجاناً حتى ينتج منها البان ولحوم".

وتابع رئيس السيسى، من جانبه، لو كنت عايز تغنى الناس لازم تدى الرؤوس دى التى تعطى إنتاجية عالية سواء فى اللحوم أو الألبان، حتى يحصل على ربح أخر السنة".

وأكد الرئيس السيسى أننا مرحبين بكل جهد، ومحتاجين جهد  المواطن المصرى المخلص والشريف من اجل بلدة، واللى بقوله دا علشان بلدى بحلم أغير بلدى بفكرة.

الرئيس السيسي الأورمان البان ولحوم المواطن المصري جمعية الاورمان

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