بيقولوا اللحمة لسه غالية.. الرئيس السيسي لوزير الزراعة: فهّم الناس كنا هنبقى فين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، حديثه لوزير الزراعة السيد القصير، قائلا: “بيقولوا إن اللحمة ما زالت غالية.. فعايزين نفهمهم إن الإجراءات دي لو مكانتش أتعملت خلال الكام سنة السابقين كنا بقينا فين؟”.



ليرد عليه وزير الزراعة، معقبا: “جميعنا ملاحظين الظروف العالمية وارتفاع الأسعار العالمية فى الأعلاف ومكوناتها وإضافات الأعلاف وارتفاع تكلفة الشحن والنقل والتأمين وخلافه، ولكن الدولة المصرية من خلال البرنامج القومي للبتلو وتعظيم برنامج تعظيم السلالات ومشروع الميون رأس .. كل ذلك أدي إلى توفير قدر كبير من احتياجات الثروة الحيوانية”.

وتابع: “الارتفاع فى الأسعار منذ حوالي عام 2020 أو قبل الأزمة الأوكرانية كانت أسعار الذرة حوالي 3 ألاف ولكن الأن يصل ل8 أو أكثر.. وغيرها من المنتجات التي زادت أسعارها”.