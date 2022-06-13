السيسي: تأجيل زيادة الكهرباء للمرة الثالثة.. وبحلم بدخل سنوي 10 تريليونات دولار.. ونسعى لاستصلاح الأراضي للسيطرة على الأسعار

خلال افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات..

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من المشروعات القومية للشركة الوطنية للإنتاج الحيواني التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.



الرئيس السيسي: يجب أن يكون لدينا مساحة أكبر من الأراضي لزيادة الإنتاج

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأزمة الأوكرانية الروسية لم يمض وقت طويل على تواجدها، ولكن الإجراءات التي أقامتها الدولة خلال السبع سنوات السابقين مع النمو السكاني والتطور الذى حدث فى الأسعار بصفة عامة بالعالم كله ستجدون أن الطلب زاد فى خلال السبع سنوات 15 مليون.

الرئيس السيسي يقاطع وزير الزراعة ويعلق: المستوى الثالث ليس الأفضل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب مصنف رقم 3 من حيث الإنتاج والجودة، متابعا: "مستوى 3 من أعلى المستويات ولكنه ليس الأفضل".



السيسي: تأجيل زيادة الكهرباء للمرة الثالثة لتقليل العبء عن المواطنين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك 17 مليون مشترك أى 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة.

معقبا: “مش بقول كدا على أساس الدولة بتمن على شعبها ولكن نحاول بقدر الإمكان إننا نخلي فاتورة الأعباء على الناس أقل ما أمكن”.

بتاخدوا فلوس من الناس؟| الرئيس يوجه حديثه للمحافظين بسبب شكل بعض الأسواق

علق الرئيس السيسي على صور بعض الأسواق، قائلا:" أنا شوفت الصور وبوجه كلامي للمحافظين..بتاخدوا فلوس من الناس اللي في السوق؟..يبقى لازم ننظم الأسواق وننظفها".

الرئيس السيسي : مصر بقالها 50 سنة مبتفكرش والبلد كبرت | فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن حلم مصر من عدد رؤوس الماشية المستوردة يستغرق سنوات وليست سنة واحدة أو اثنين.

موضحا : " مش هنوصل لمليون رأس ماشية في سنة أو اثنين حتى".

السيسي: نستورد الأعلاف من الخارج.. ونسعى لاستصلاح الأراضي للسيطرة على الأسعار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بافتتاح مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية،: "بقول تاني عندما تحدثنا عن زيادة البتلو لم نتوقع ما حدث، ولكن كنا نؤكد ضرورة زيادة نمو الإنتاج سواء من الدواجن أو اللحوم وتحقيق الاكتفاء الذاتي أو لصالح التصدير، ولكن إحنا دخلنا هذه المسارات والصناعات متأخر شوية وخاصة صناعة اللحوم فهي صناعة وليست مجرد تربية".

السيسي: 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من سعر الكهرباء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، إن هناك 17 مليون مشترك أى 17 مليون شقة تدفع أقل من 50% من ثمن الطاقة.

بحلم أغير بلدى.. الرئيس السيسي: محتاجين جهد المواطن المصري المخلص والشريف

وجه الرئيس السيسى كلامه للواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، قائلا:" قل للناس أنا كلمتك كام مرة علشان موضوع اللحوم".

السيسي لـ منظمات المجتمع المدني : متناموش انتوا مسئولين عن حماية الناس

وجه الرئيس السيسي، حديثه للمواطنين، قائلا:"والله العظيم لما بتكلم عن حالة رضا مجتمعي أو نظام مستقر بقصد بيه المجتمع والمحافظة عليه وليس المحافظة على النظام والرئيس"، متابعا:" ربنا المطلع أنا بتكلم عن حياة 100 مليون لو حصل حاجة ممكن يضيعوا".

إمكانياته ضخمة| الرئيس السيسي: مشاركة القطاع الخاص ضرورية في إنتاج اللحوم والألبان

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن إمكانيات تحسين السلالات سواء في اللحوم والألبان، قائلاً: "اوعوا تقولوا إن الحلم يكون عندي سلالات متقدمة في إنتاج اللحوم والألبان، عمرنا ما هنحلمه وننفذه، إنت ممكن تقولى اعملك برنامج خلال 10 سنين، ولو سألتنى إزاي أقولك معرفش وعشان كده دايما بنادي بمشاركة القطاع الخاص".

الرئيس السيسي : بنام وأحلم يوصل دخلنا السنوي لـ 10 تريليونات دولار

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن القمح والسلع الغذائية، قائلا: "مفيش عندنا نقص في حاجة..وأتوجه بالشكر للمزارعين الذين تقدموا بتوريد القمح حتى الآن".

الرئيس السيسي: المواطن بيدفع أقل 50٪ من تكلفة البنزين.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بمدينة السادات في محافظة المنوفية، إنه لو تكلفة الطاقة بمصر تم التعامل به طبقا للأسعار العالمية الآن، فكان حدث قفزة كبيرة جدا فى التكلفة، معقبا: “المواطن بيدفع أقل من 50 ٪ من تكلفة البنزين”.