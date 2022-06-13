عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي لـ منظمات المجتمع المدني : متناموش انتوا مسئولين عن حماية الناس

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الرئيس السيسي، حديثه للمواطنين، قائلا:"والله العظيم لما بتكلم عن حالة رضا مجتمعي أو نظام مستقر بقصد بيه المجتمع والمحافظة عليه وليس المحافظة على النظام والرئيس"، متابعا:" ربنا المطلع أنا بتكلم عن حياة 100 مليون لو حصل حاجة ممكن يضيعوا".

السيسي لـ منظمات المجتمع المدني : متناموش انتوا مسئولين عن حماية الناس

بحلم أغير بلدى.. الرئيس السيسي: محتاجين جهد المواطن المصري المخلص والشريف

وأضاف "الرئيس السيسي"خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني بالسادات:" بقول لمنظمات الجتمع المدني والمسئولين متناموش..أنتوا مسئولين عن حماية الناس في ظل الأزمات الحالية"،متابعا:" لازم نقف مع المواطنين ونسعى إلى تخفيف العبء عنهم قدر الإمكان".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب مصنف رقم 3 من حيث الإنتاج والجودة، متابعا: "مستوى 3 من أعلى المستويات ولكنه ليس الأفضل".
 

السيسي الرئيس السيسي مشروعات الإنتاج الحيوانى السادات اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط قياسي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 200 جنيه

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

مستمر بشروط قاسية.. تفاصيل جلسة مجلس ادارة الأهلي وموسيماني.. فيديو

ترشيحاتنا

لسه عضمنا منشفش.. السيسي: عندنا محصول قمح يكفي لمدة 6 أشهر

إمكانياته ضخمة| الرئيس السيسي: مشاركة القطاع الخاص ضرورية في إنتاج اللحوم والألبان

الرئيس السيسي يتفقد مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات

لليوم الثاني.. بدء فعاليات تدريب الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية ..صور

خلافات عائلية.. انفجار كاوتش سيارة ينقذ سيدة من الاختطاف في الوايلي

بيقولوا اللحمة لسه غالية.. الرئيس السيسي لوزير الزراعة: فهّم الناس كنا هنبقى فين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مبحبش افتكره.. كواليس مشهد جريء دفع الراقصة صفوة لاعتزال التمثيل

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

فيديو

الطبيب المزيف.. ‏سقوط نصاب يمارس الطب ويكشف على المرضى دون مؤهلات| فيديوجراف

أجريت عمليات تجميل بـ100 ألف دولار.. تصريحات داليا نعيم تضعها في مرمى النقد

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ