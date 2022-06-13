السيسي لـ منظمات المجتمع المدني : متناموش انتوا مسئولين عن حماية الناس

وجه الرئيس السيسي، حديثه للمواطنين، قائلا:"والله العظيم لما بتكلم عن حالة رضا مجتمعي أو نظام مستقر بقصد بيه المجتمع والمحافظة عليه وليس المحافظة على النظام والرئيس"، متابعا:" ربنا المطلع أنا بتكلم عن حياة 100 مليون لو حصل حاجة ممكن يضيعوا".

وأضاف "الرئيس السيسي"خلال افتتاح عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني بالسادات:" بقول لمنظمات الجتمع المدني والمسئولين متناموش..أنتوا مسئولين عن حماية الناس في ظل الأزمات الحالية"،متابعا:" لازم نقف مع المواطنين ونسعى إلى تخفيف العبء عنهم قدر الإمكان".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب مصنف رقم 3 من حيث الإنتاج والجودة، متابعا: "مستوى 3 من أعلى المستويات ولكنه ليس الأفضل".

