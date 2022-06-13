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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إهانة لينا.. مديحة حمدي : زوجي قبل وفاته حذرني من خلع الحجاب

مديحة حمدي
مديحة حمدي

حلت الفنانة القديرة مديحة حمدي، ضيفة علي موقع “صدى البلد”، في ندوة تم تكريمها فيها عن مجمل أعمالها الفنية، والتي تجاوز عددها الـ200 عمل فني، بين السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

وتابعت الفنانة مديحة حمدي : حين أخبرت زوجي بقرار ارتداء الحجاب ، طلب منى التفكير بشكل جيد قبل التنفيذ ، حيث أخبرني انه لن يسمح لي بخلع الحجاب في حال ارتداءه لانه سيكون إهانة له ولأولاي. 

وأضافت الفنانة مديحة حمدي : لم أعتزل الفن ولكن بعد وفاة زوجي ، شعرت بالصدمة كما لو ان هناك شخص قذفني من طائرة ، وقد كان لى العذر فى ذلك فزواجنا استمر لـ 40 عاماً. 

وتتابع مديحة حمدي : زوجي كان يقوم بتنفيذ كل طلباتي وكان فقدانه أمر صعب للغاية ، لذا فقد ابتعدت عم الفن حزناً عليه.

مديحة حمدي: من حق زوج الممثلة رفض تقبيلها على الشاشة

مديحة حمدي: هذة الاسباب دفعتني لارتداء الحجاب واي فنانة خلعته هي حرة

وأكدت الفنانة مديحة حمدي انها تري ان من حق زوج الفنانة ان يرفض تقبيل زوجته على الشاشة ، في حين أن البعض من الممكن أن يقبل بذلك ، فالأمر نسبي بالنسبة لكل فرد. 

وتضيف مديحة حمدي : لا يجب أن نختصر دور الفن في موضوعات رفض الممثل او الممثلة لمسها علي الشاشة من عدمه فهناك موضوعات يجب أن نناقشها مثل انتشار ظاهرة الطلاق و الزواج العرفي أو غيره. 

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