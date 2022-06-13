مصر الخير تطلق حملة صك الأضحية للعام الثامن على التوالي

أطلقت مؤسسة «مصر الخير» حملتها صك الأضحية للعام الثامن على التوالي لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات وحددت المؤسسة قيمة الصك ب 3990 جنيه مقابل 27 كيلو لحم بلدي صافي، لافتا إلى أن لحوم الأضاحي التي توفرها المؤسسة هي من لحوم الأبقار بلدى المرعي وليست مستوردة .

وقال أحمد علي، المدير التنفيذي للبرامج بمؤسسة «مصر الخير»، إن المؤسسة اكتسبت خبرة كبيرة على مدار سنوات تنفيذ حملة صك الأضحية حيث تلتزم المؤسسة بتوزيع عدد 18 كيلو جراما عن المتبرع ويبدأ التوزيع على الأسر المستحقة بعد صلاة العيد مباشرة ، كما تلتزم المؤسسة بتسليم المتبرع عدد 9 كيلوجرامات موزعين كل 1 كيلو في كيس منفصل كنصيب شرعي في أضحيته ، ويستطيع المتبرع الحصول على نصيبه من الأضحية إما من أحد فروع المؤسسة ويتم تسليمه شنطه حرارية للحفاظ على سلامة اللحوم وذلك بدأ من رابع أيام عيد الأضحى أو عن طريق طلب توصيل نصيبه إلى المنزل مقابل 60 جنيه ويصله بدأ من خامس أيام العيد .

وكشف أحمد علي، عن أنه يمكن للمتبرع أيضا المشاركة في لحوم صدقة بخلاف الاضحية بقيمة 160 جنيه للكيلو وكلما تجمع مبلغ يكفي لشراء رأس ماشية كاملة يتم الشراء والذبح ثم التوزيع على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات .

وأشار إلى أن مؤسسة «مصر الخير»، تتعاون في توزيع لحوم الأضاحي مع عدد كبير من الجمعيات الشريكة فى جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر، وتعتبرها الأذرع التنفيذية لها في وصول لحوم الأضاحي الى كل جزء من أرض مصر وأضاف قائلا ( نحن نجني ثمار تطوير منظومة تنمية موارد الجمعيات الشريكة والتي بدأتها مؤسسة مصر الخير منذ أعوام كثيرة ، ورصدنا خلالهما تجاوبا كبيرا من القائمين على مختلف جمعيات تنمية المجتمع التي تعتمد عليها مؤسسة مصر الخير كشريك تنفيذي استراتيجي ) .

ومن جانبه أضاف محمود عبدالحكيم مدير إدارة مشروعات توليد الدخل بمؤسسة مصر الخير والمسؤول عن مشروع الصكوك أن حملة صك الأضحية ترتكز على تطوير الجانب التنموي والاقتصادي من خلال شركة أرض الخير لتنمية الثروة الحيوانية، وهي تابعة لمؤسسة مصر الخير لإدارة مزارع الإنتاج الحيواني والتي توفر لحوم الأضاحي من خلال دورة تسمين يقوم بها شباب الخريجين او الباحثين عن فرصة عمل حيث توفر لهم أرض الخير أماكن التربية والغذاء والخدمات البيطرية والمشورة الفنية ثم تشتري الإنتاج ليتم استخدامه في تنفيذ صك الاضحية .

وأضاف محمود عبدالحكيم أنّ مصر الخير لا تعتمد على فكرة شراء الأضحية وذبحها وتوزيع لحومها على المستحقين، لكن هناك تنمية متكاملة للعديد من الأطراف من خلال توفير فرص عمل للشباب في مزارع وزارة الزراعة التي أُعيد تأهيلها بواسطة شركة ارض الخير وكذلك العاملين في النقل والأعلاف والمجازر وغيرهم، فضلا عن توفير العملة الصعبة للبلاد من خلال الحد من فاتورة استيراد اللحوم الحمراء، مؤكدا أنّ زيادة عدد الصكوك مرتبط بتوفير رؤوس الماشية والمجازر، لهذا ندعو الراغبين في شراء صكوك الأضحية سرعة حجزها والمشاركة في الحملة من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (16140)، أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكتروني، أو قنوات التبرع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري أو ضامن .