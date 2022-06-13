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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بي إم دبليو تكشف عن M2 موديل 2023 في أكتوبر المقبل.. فيديو

بي ام دبليو M2
بي ام دبليو M2

بدأت عملاق صناعة السيارات الألمانية BMW  البافارية العد التنازلي للكشف عن طراز M2 الجديد موديل 2023، حيث ينتظر أن يسجل الطراز بي ام دبليو M2 G87 في التاريخ باعتباره الطراز الأخير الذي يعمل بمحرك احتراق خالص ICE فقط.

 بي ام دبليو M2

 كانت العلامة التجارية الألمانية الفاخرة تتكتم على تفاصيل M2 الجديدة لفترة من الوقت رافضة الكشف عن أية تفاصيل، والآن يُقال أن الغطاء التمويهي سيزال في أكتوبر المقبل. ومن المقرر أن تصل M2 الكوبيه الرياضية إلى الأسواق في أبريل 2023.

 بي ام دبليو M2

وتخطط BMW لبيع أصغر سياراتها من فرع M حصريًا بتصميم دفع خلفي ، مع ناقل حركة يدوي قياسي من 6 سرعات بشكل قياسي أو ناقل حركة أوتوماتيكي M Steptronic من 8 سرعات اختياري.

وبالنسبة للمحرك في  بي ام دبليو  ام 2 سيكون هو نفسه الموجود في S58 من بي ام دبليو M4 ، لكن مع مستويات مختلفة من القوة، ولم يتطرق البيان الصحفي إلى التفاصيل المتعلقة بخرج الطاقة، لكن مسؤولي الشركة أعلنوا أن محرك الـ 6 سلندر مزدوج التربو سعة 3 لتر، سيكون بقوة تبلغ 450 حصانًا.

 بي ام دبليو M2

وذكرت الشركة البافارية أن  بي ام دبليو  M2 موديل 2023 ستوفر نفس مستوى الأداء مثل بي ام دبليو M2 CS القديمة، مع نفس نظام الفرامل M4 وسيتم تزويدها بسقف من ألياف الكربون لتقليل الوزن، بتكلفة إضافية، ستعزز المقاعد الأمامية المصنوعة من ألياف الكربون من الأجواء الرياضية داخل المقصورة، بجانب مجموعة العدادات الرقمية وشاشة تعمل باللمس في نفس قطعة الزجاج المنحنية مثل جميع سيارات BMW التي تحتوي على iDrive 8.

BMW أكتوبر M2 الكوبية بي إم دبليو بي ام دبليو M2 G87

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