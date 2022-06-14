لأول مرة منذ 5 شهور.. هبوط تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 988 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14-6-2022، بعد أن انخفض أمس بمقدار 12 جنيها في المتوسط علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة

وحسب تقرير صادر عن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي988 جنيها للبيع و 994 جنيها للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة 1129 جنيها للبيع و 1136 جنيها للشراء .

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي847 جنيها للبيع و 852 جنيها للشراء .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 629 جنيها للبيع و 663 جنيها للشراء .

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي جنيه 7904 جنيها للبيع و 7952 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 35.116 ألف جنيه للبيع و35.33 ألف جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1.13 مليون جنيه بيعا، و 1.14مليون جنيه للشراء.

وبرر خبراء، أسباب ارتفاع أسعار الذهب؛ نظرا لرفع سعر الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 0.5% يوم الأربعاء الماضي، وزيادة سعر المعدن الأصفر عالميا.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ارتباطه بالاقتصاد العالمي

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير الماضي ، وتأثرت الأسواق العالمية وقفزت أسعار عدد من السلع العالمية منها الذهب والبترول والقمح وغيرها

