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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث مأساوي.. مقتل أب وابنه بصحراء السعودية عطشا

ارشيفي
ارشيفي

شهدت المملكة العربية السعودية حادثا مأسويا في وادي العجمان بالمملكة العربية السعودية، حيث توفي أب وابنه في البر جنوب مليجة، عطشا في الصحراء.

وذكرت صحيفة" الوطن" السعودية ، فقد ذهب الأب وأخذ معه ابنه البالغ من العمر 7 سنوات، إلى موقع رعي الأغنام في البر وهو موقع صحراوي يبعد نحو 25 كيلومترا عن هجرة مغطي، التابعة لمحافظة النعيرية. ولكن السيارة علقت في الرمال، حيث حاول الأب جاهدا إخراجها، إلا أن التعب أنهكه مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأضافت الصحيفة : عندما يئس من إخراجها وهو في موقع لا يتوفر فيه أي إرسال أو شبكة اتصال، قرر التحرك من المكان، والذهاب مشيا على الأقدام باتجاه هجرة مغطي، لكن فيما يبدو أن الأب لم يستطع مواصلة السير فسقط ميتا.

وتابعت الصحيفة : مضى الطفل حيث عثر عليه في مكان بعيد عن والده وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي هو أيضا.

وقد تم نقل الأب والابن إلى ثلاجة مستشفى الأمير سلطان بمليجة لحين الانتهاء من الإجراءات، وسيتم الدفن في مقبرة مغطي.

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المملكة العربية السعودية حادث مأساوي صحراء السعودية رعي الأغنام مستشفي الأمير سلطان

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