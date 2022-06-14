في 30 ثانية.. هيونداي تشوق عملائها لـ ايونيك 6 موديل2023.. صور وفيديو

طرحت شركة "هيونداي جروب" الكورية إعلانا تشويقيا جديدا لسيارتها المنتظرة أيونيك 6 موديل 2023 الكهربائية بالكامل، تستعرض من خلاله لمحات من تاريخها وتضع المشاهد في نفس أجواء التي تريده أن يستشعرها مع رؤيته للسيارة الـ EV الجديدة.

وفقا لموقع "موتور وان" المتخصص في السيارات، الفيديو باللغة الكورية ، يبدأ الإعلان بطفل صغير يتصفح مجموعة صور لدراجة نارية على طراز Art-Deco في كتاب مكتوب فيه "دراجة المستقبل". بعد ذلك ، نرى رجلاً مستلقي على كرسي في صالة فسيحة ونرى الكاميرا تقترب من ملامح وجهه الذي تبدو قسماته أنه شارد ويفكر في أمر بعيد، ثم تنتقل الصورة إلى منظر الغيوم المتناثرة فوق جبل ثم تتحول حصاة سوداء إلى مبنى فاخر أنيق بقبة نصف كروية مع رسالة Electrified Streamliner

مفهوم prophecy

وتستوحي سيارة أيونيك 6 نسخة الإنتاج التجاري لمفهوم "بروفيسي" الذي سبق وقدمته"هيونداي" من قبل، تستوحي نفس إطلالتها وخطوطها العريضة مع نفس المقاييس والشكل الانسيابي الذي يتناسب مع الطريقة التي تتبعها هيونداي مع أسطول السيارات الكهربائية الجديدة.

وسيتم تركيب هيونداي أيونيك 6 على منصة E-GMP التي تدعم أيضًا إصدارات هيونداي أيونيك 5 و كيا EV6 GT كما يقال إن هذه السيدان الجديدة سوف تستخدم حزمة بطارية بقوة 77.4 كيلو واط في الساعة. وبحسب ما ورد من مصادر مطلعة داخل العلامة التجارية، سيكون هناك نسخة بمحركات ثنائية تنتج حوالي 300 حصان (224 كيلووات). قد يكون هناك أيضًا إصدار أداء يحمل شارة N الرياضية والذي من المحتمل أن يكون بقوة 576 حصان (430 كيلو واط) مثل إصدار كيا EV6 GT.