شيفروليه تسبق التسريبات وتكشف عن بليزر الكهربائية.. صور

رفعت ماري بارا الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، الستار عن سيارة شفروليه بليزر EV الجديدة المنافس الأساسي لطرازات Tesla Model Y و Ford Mustang Mach-E.

سيتم بيع الكروس أوفر الكهربائي المصمم بشكل لافت للنظر جنبًا إلى جنب مع سيارة آخرى تعمل بالوقود "ICE" غير مرتبطة معها ميكانيكيًا وستشاركها الاسم الذي استخدمته الشركة لعدة عقود.

تم تقديم Blazer في عام 1969 كسيارة دفع رباعي كبيرة ببابين لمنافسة Ford Bronco، وتم بيعها في ثلاثة أجيال حتى عام 1995 ، عندما تم استبدالها بسيارة تاهو ، لكن الاسم عاد في عام 2019 لسيارة كروس أوفر تعمل بالوقود التقليدي.

وصف مارك رويس رئيس جنرال موتورز سيارة Blazer الكهربائية الجديدة بأنها "طراز ميسور التكلفة وعالي الحجم" إلى سوق السيارات الكهربائية، ولا علاقة لها إطلاقاً باسمها الذي يعمل بالبنزين.

تكشف الصورة الوحيدة التي نشرتها شركة Barra عن مدى التمايز الكبير بين السيارتين من حيث التصميم: فالمركبة الكهربائية تقع في مستوى منخفض ولديها فجوة أكبر بين المحاور، وجوانبها منحوتة بشكل كبير ولديها شريط ضوئي ملفوف مميز وشارة مضيئة في المقدمة.

النموذج المصور هو SS الموجه نحو الأداء، والذي من المرجح أن يحزم أرقام القوة والأداء اللازمة لمنافسة Ford Mustang Mach-E GT ، بفضل المحرك المزدوج، في حين أن المتغيرات الأكثر بأسعار معقولة من المحتمل أن يتم طرحها للبيع بنظام محرك واحد.

لم تقدم جنرال موتورز مزيدًا من التفاصيل عن السيارة الكهربائية النقية من إنتاج سلسلة شفروليه الثالثة بعد شاحنة سيلفرادو بيك آب وبولت هاتشباك ولكن من المتوقع أن تكون من بين أول من استخدم منصة الشركة الثورية الجديدة من الجيل الثالث وأن تكون كذلك مجهزة بنفس تقنية بطاريات Ultium مثل GMC Hummer EV و Cadillac Lyriq.

هذا يعني أنه سيتم تجهيزه بأجهزة شحن سريع بقدرة 800 فولت لشحنها بمعدلات تصل إلى 350 كيلو وات وسيتفوق بالتأكيد على نطاق 300 ميل من هامر إي في البالغة 4.1 طن.

وعد Barra بمزيد من التفاصيل والصور عن Blazer EV عند الكشف الكامل في 18 يوليو ، قبل طرحها للبيع في الولايات المتحدة في الربيع المقبل.

بعد خمس سنوات من بيع العلامات التجارية الشقيقة Opelو Vauxhall إلى PSA Group (منذ ضمها إلى Stellantis)، لا يوجد لدى جنرال موتورز عمليات بيع بالتجزئة واسعة النطاق في أوروبا، وتعتبر سيارة شيفروليه كورفيت الخارقة هي الطراز الوحيد من الشركة الذي يتم بيعه في المملكة المتحدة بمحرك على اليمين.