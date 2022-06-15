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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لها فوائد عديدة.. سلطة الدجاج والأفوكادو المكسيكية

سلطة
سلطة

سلطة الدجاج والافوكادو من أشهى وأسهل السلطات والذي يتميز باحتوائها على مواد كثيرة ذات فائدة عالية.
يمكن ان تقدم كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية مقابل القليل من السعرات الحرارية.. إليك المقادير والخطوات وفقا لموقع هيلث:

سوف تحتاجين


1 كوب دجاج مطبوخ ومقطع ناعماً
حبة أفوكادو ناضجة، منزوعة البذر ومقشرة 
1 تفاحة مقشرة ومنزوعة البذور ومفرومة ناعماً
1/4 كوب كرفس مفروم ناعم
1/4 كوب بصل أحمر مفروم ناعماً
2 ملاعق كبيرة كزبرة أو بقدونس مفرومة ناعماً
2 ملاعق صغيرة من عصير الليمون 
1/2 ملعقة صغيرة ملح 
رشة فلفل أسود مطحون طازجًا

طريقة عمل سلطة فواكه بالزبادي

في دقائق.. طريقة عمل سلطة الافوكادو

طريقة تحضير الوصفة

1. أولاً لابدّ من ان تبدأي  بشوي أو خبز الدجاج في الفرن، مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون والملح والبهار.
2. ضعي الدجاج والأفوكادو والتفاح والكرفس والبصل الأحمر في وعاء متوسط و اهرسي الأفوكادو برفق باستخدام شوكة وحركيه جيدًا حتى يمتزج كل شيء جيدًا.

3. أضيفي الكزبرة أو البقدونس وعصير الليمون والملح والفلفل. أضيفي المزيد من عصير الليمون أو الملح حسب الرغبة و إذا بدا المزيج جافًا قليلًا، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة أو اثنين من زيت الزيتون.

4. للتخزين، ضعي السلطة  في وعاء وغطيها بالكامل بغلاف بلاستيكي حتى لا يتعرض أي جزء من سلطة الدجاج للهواء يمكنك الاحتفاظ بها لبضعة أيام في الثلاجة.

5. قدميها على شطيرة خبز محمص أو تناوليها مع الجرجير أو الخس.

سلطة الدجاج الافوكادو السلطات العناصر الغذائية الفيتامينات دجاج مطبوخ

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