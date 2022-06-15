حدث ليلاً| وصول بعثة منتخب مصر دون إيهاب جلال.. ومحمد صلاح يحتفل بعيد ميلاده.. الصحة العالمية: قرارات عاجلة بشأن جدري القرود.. هجوم إرهابي على حدود بوركينافاسو

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، 15 يونيو 2022، عددا من الأخبار المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية..

يترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الوزراء،من مقر العاصمة الإدارية لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن هناك حقنا غربيا حدث للرئيس الأوكراني لدفعه لدخول حرب مع روسيا، مؤكدا أن بايدن يتحمل ذلك.

أثار مقطع فيديو صادم غضب عارم بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور شاب ممسكًا بميكروفون مسجد ويرقص على الأغاني الشعبي.

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ،، السفير الفلبيني في القاهرة، عز الدين تاجو لبحث سبل التعاون في المجال السياحي وتوطيد العلاقات .

وصلت بعثة منتخب مصر، إلى مطار القاهرة قبل قليل، على متن طائرة خاصة، قادمة من العاصمة الكورية الجنوبية سول، عقب الخسارة أمام المنتخب الكوري الجنوبي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الودي الذي جمعهما أمس الثلاثاء على ملعب سول الرئيسي.

يحتفل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 30 اليوم الأربعاء، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية. وولد نجمنا المصري محمد صلاح، يوم 15 يونيو 1992

كشفت الناقدة الرياضية، ريهام بكير، عن أسباب رحيل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن النادي الأهلي. وقالت ريهام بكير في تصريحات عبر قناة القاهرة والناس: “لا أحد ينكر إنجازات موسيماني مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية

كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، أن مساعي اتحاد الكرة بالتواصل المباشر مع السويسري ريني فايلر المدير الفني لفريق كاشيما انتلرز الياباني فشلت. وتابع الحديدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج “بوكس تو بوكس”…

ناشد أحمد حسام ميدو الاتحاد المصري لكرة القدم، للاعتذار إلى الشعب المصري، على الفترة الماضية وضرورة التأكيد على أن ثورة التصحيح بدأت.

وجّه الإعلامي مدحت شلبي، رسالة مؤثرة إلى والدة إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد أن صرح حمد إبراهيم بأن والدته رفضت تأخذ الدواء بعد أنباء إقالته وتصريحات جمال علام، رئيس اتحاد الكرة ضده.

كشف محمد أبوالوفا، عضو اتحاد الكرة المصري، موقف الاتحاد من تقديم استقالته، بعد الخسارة من كوريا الجنوبية ودياً.

كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، أن صفقة انتقال أحمد عاطف لاعب فريق فيوتشر إلى نادي الزمالك باءت بالفشل بشكل رسمي

حذرت روسيا، اليوم الأربعاء، من العملية العسكرية التركية المقررة في شمال سوريا، معتبرة أنها "قرار غير حكيم"، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

كشفت تقديرات استخباراتية غربية ومسؤولين عسكريين، عن أن الحرب في أوكرانيا دخلت مرحلة حاسمة الآن، حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

أودى هجوم "إرهابي" بحياة 8 دركيين وتسبب بإصابة 33 آخرين بجروح في مدينة واراو بجنوب شرق النيجر، قرب الحدود مع بوركينا فاسو

تزامنا مع استمرار الاحتجاجات في إيران المطالبة برفع الأجور وتحسين الأوضاع المعيشية، قدم وزير العمل حجت عبد الملكي استقالته للمرة الثانية، بعد مرور 300 يوم على مصادقة البرلمان على تعيينه.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها ستعقد اجتماعا طارئا في 23 يونيو، بهدف تحديد ما إذا كانت ستصنف تفشي جدري القرود عالميا على أنه "حالة طوارئ صحية عامة" تستدعي قلقا دوليا.