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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

داسيا تبيع سيارات Sandero و Bi-Fuel رغم أزمات الحرب.. صور

صدى البلد

أوقفت داسيا مؤقتًا إنتاج سياراتها ثنائية الوقو ، والتي يمكن أن تعمل بغاز البترول المسال (LPG)، بسبب مشاكل في سلسلة توريد غاز البترول المسال.

هذا يعني أن Dacia Sandero Bi-Fuel و Dacia Duster Bi-Fuel السيارات الوحيدة الجاهزة لغاز البترول المسال المباعة في بريطانيا غير متوفرة حاليًا للطلب.

 

تتميز كل من هاتشباك وسيارة الدفع الرباعي بمحرك بنزين توربو ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر يمكن تشغيله أيضًا على غاز البترول المسال لتوسيع نطاق جولاتها الرسمية شمال علامة 600 ميل، على الرغم من أن التجربة الأخيرة التي أجرتها أوتوكار وجدت أن سانديرو يمكن أن تسافر أكثر. من 900 ميل إذا كانت كلتا الدبابات ممتلئة.

 

تعاني المملكة المتحدة حاليًا من نقص هائل في غاز البترول المسال، مع نقص في عمليات التسليم بسبب النقص المستمر في السائقين وقضايا الإمداد الأساسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

 

وفي حديثه إلى مجلة أوتوكار العالمية، قالت داسيا: "تواجه سلسلة توريد غاز البترول المسال حاليًا مشكلات تؤدي إلى نقص صناعي، وستعلق Dacia مؤقتًا طلبات الإصدارات المجهزة بمحرك ECO-G لطرازات معينة ".

 

لم يؤكد صانع السيارات الروماني متى سيعود للبيع، بدأت أزمة إمدادات غاز البترول المسال منذ شهور، حتى قبل العقوبات الروسية في أعقاب غزوها لأوكرانيا المجاورة.

 

في أعقاب الوباء، أدى النقص في السائقين إلى عدم وصول شحنات الوقود إلى المضخات، وعندما تم التسليم بعد ذلك، رفعت الشركات أسعارها لتغطية الدخل المفقود، حيث لا يغطي غاز البترول المسال نفس سقف السعر مثل أنواع الوقود الأخرى.

 

في عام 2020 ، أنهى مورد رئيسي بيع غاز البترول المسال الذي توفره شركة Autogas في ساحاتها في المملكة المتحدة، مشيرة إلى انخفاض الطلب وتكاليف الامتثال الباهظة وأغلقت موقعها النهائي ، في خدمات هادون على الطريق السريع A1، في 29 أكتوبر من ذلك العام.

 

وقد أدى هذا إلى جانب تقييد روسيا لإمدادات الغاز إلى أوروبا إلى انخفاض هائل وارتفاع الأسعار، مما أدى إلى إبعاد المشترين.

في جميع أنحاء المملكة المتحدة، يوجد حاليًا 368 محطة تعبئة فقط تقدم غاز البترول المسال للجمهور، انخفاضًا من 1400 تقريبًا هذه المرة قبل عامين.

 

قال متحدث باسم شركة Autogas لأوتوكار أن هناك عددًا من العوامل المؤثرة في قرار الخروج من سوق المملكة المتحدة: "انخفض طلب العملاء على غاز البترول المسال للنقل المحلي بسبب تغيير تفضيلات العملاء والتوافر المتزايد لعناصر أخرى أقل مثل وقود الكربون لذلك فإن العديد من مواقعنا على Autogasغير مستغلة بشكل متزايد، وهذا هو سبب إلغاء عرض غاز البترول المسال.

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