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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريب المواصفات الكاملة لـ هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra

تسريب المواصفات الكاملة
تسريب المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية لصناعة الهواتف الذكية، منذ فترة قريبة عن أحدث هواتفها Xiaomi 12 Ultra ، والذي يبرز شراكتها مع شركة لايكا Leica الرائدة في صناعة الكاميرات، لذلك من المتوقع أن يقدم الهاتف كاميرا بمواصفات فائقة مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أفادت الشائعات أن هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra، سيستخدم في الغالب نفس الكاميرا الموجودة بهاتف Mi 11 Ultra،  يعني ذلك وجود كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت الصورة البصري OIS ، وربم سيتواجد مع مستشعر جديد، وعدسة مقربة "تليفوتو" يمكنها التقريب حتى 5x بدقة 48 ميجابكسل ، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل.

 

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تسريب المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra

جدير بالذكر أن هذا الهاتف سيتميز بمستشعر 3D ToF، بينما ستأتي الكاميرا الأمامية المخصصة لالتقاط صور السيلفي ومقاطع الفيديو بدقة 30 ميجابكسل.

ويأتي هاتف شاومي الجديد Xaiomi 12 Ultra، على غرار هاتف Xiaomi 12 Pro،  بدلا من هاتف Mi Ultra 11، حيث سيحتوي على شاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وبجودة QHD+ .

تسريب المواصفات الكاملة لهاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra

ويتم تشغيل هاتف شاومي Xiaomi 12 Ultra، بواسطة معالج قوى من إنتاج شركة كوالكوم من نوع  Snapdragon 8+ Gen 1، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت من نوع LPDDR5، إلى جانب ما يصل إلى 256 أو 512  جيجابايت من سعة التخزين المدمجة من نوع UFS 3.1.

ويعمل هاتف Xiaomi 12 Ultra، الذي جهزته شاومي بواجهة الشركة MIUI 13، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويحزم الهاتف بطارية بقوة 4800 مللى أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 67 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط.

من المتوقع إطلاق هاتف Xiaomi 12 Ultra في الأسواق العالمية في شهر يوليو القادم، وذلك بعد شهرين فقط من إعلان الشراكة بين الشركتين الرائدتين شاومي ولايكا.

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