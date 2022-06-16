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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الشاى الأسود.. 5 مشروبات لزيادة معدل الحرق

صدى البلد

 


 

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية الصحية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، مشروباتلزيادة معدل الحرق لإنقاص الوزن الزائد ولإذابة الدهون المتراكمة في الجسم..


 

مشروبات لزيادة معدل الحرق ما يلي:-

·الماء: يُعدّ الماء من المكوّنات الأساسيّة لحرق السعرات الحراريّة، ويحتاج البالغون إلى شرب ما يعادل 8 أكواب أو أكثر من الماء؛ للتقليل منفرصة الإصابة بالجفاف، فقد يؤدي الجفاف ولو بشكلٍ بسيط إلى إبطاء معدلات الأيض وحرق السعرات الحراريّة.


 

·الشاي الأخضر: يحتوي الشاي الأخضر على الكافيين، بالإضافة إلى مركبٍ يُسمّى الكاتيشين ويُعتقد أنّ لهذه المركبات خصائص تساعدعلى تعزيز عمليّات الأيض.

·القهوة: تحتوي القهوة على الكافيين، الذي يساعد بدوره على تحفيز وزيادة عمليّات الأيض، .


 

· الزنجبيل: حيث يُعتقد أنّ إضافة الزنجبيل إلى الوجبات قد تساعد على تعزيز عمليّات الأيض، والتحكم في الشهية.


 

· الشاي الأسود: يحتوي الشاي الأسود على المكونات نفسها الموجودة في الشاي الأخضر والتي تساعد على خسارة الوزن، بالإضافة إلىاحتوائه على نسبةٍ عاليةٍ من مركبات متعدد الفينول، وهي مركباتٌ تمتلك خصائص قويةً مضادّةً للأكسدة، والتي تساعد على التقليل من وزنالجسم.


 

·عصير الخضار: قد يساعد شرب عصير الخضار على التقليل من الوزن، وذلك في حال إضافته إلى نظامٍ غذائيٍّ منخفض السعراتالحراريّة، كما أنّ شرب عصير الخضراوات يزيد كميّة الخضروات المستهلكة من النظام الغذائيّ، ويقلل كميّة الكربوهيدرات المتناولة؛ ممّا قديكون مفيداً لخسارة الوزن

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