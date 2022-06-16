أخبار العالم | الفيدرالي الأمريكي يقر أكبر زيادة في الفائدة منذ 30 عاما وتراجع شديد في أسعار النفط والدولار

نشر موقع صدى البلد الإخباري، على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبزرها في التقرير التالي:

روسيا: أوكرانيا تعرقل إجلاء المدنيين من سيفيرودونيتسك

اتهمت روسيا، الأربعاء، الجنود الأوكرانيين بعرقلة عملية إجلاء مدنيين عبر "ممر إنساني" من مصنع في مدينة سيفيرودونيتسك الواقعة في شرق أوكرانيا.

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. قائمة البنوك الخليجية التي رفعت أسعار الفائدة الرئيسية

رفعت معظم البنوك المركزية في دول الخليج، أسعار الفائدة الرئيسية، يوم الأربعاء، لتحذو حذو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

تراجع سعر ​​الدولار عقب قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة

انخفض سعر الدولار الأمريكي، مقابل سلة من العملات، الأربعاء، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في خطوة تاريخية لمحاربة التضخم.

تراجع كبير في أسعار النفط عقب قرار الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة

تراجعت أسعار النفط بما يصل إلى أكثر من 3 دولارات، الأربعاء، وسط مخاوف من هبوط في الطلب بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية.

أسعار الذهب تقفز بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن أكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ ما يقرب من 30 عامًا.

السيسي: العلاقات المصرية الإماراتية مصيرية وتمثل ركيزة لاستقرار المنطقة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن العلاقات المصرية الإماراتية مصيرية وتمثل ركيزة لاستقرار منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي بأسره.

البيت الأبيض: إنتاج النفط على أجندة بايدن خلال زيارته لـ السعودية

قال البيت الأبيض الأربعاء، إن إنتاج النفط سيكون على أجندة الرئيس بايدن خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل.

التحالف الدولي يعتقل قائدا كبيرا في داعش بسوريا

أعلن التحالف الدولي ضد داعش، اعتقال قائد كبير في التنظيم الإرهابي أثناء عملية في سوريا، مشيرًا إلى أن العملية العسكرية جرت في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

رئيس الأركان الأمريكي: الوضع في أوكرانيا يشبه الحرب العالمية الأولى

وصف رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي، أمس الأربعاء، المرحلة الحالية من الحرب في أوكرانيا بأنها "معركة استنزاف شديدة للغاية، تشبه الحرب العالمية الأولى تقريبا"، مشيرا إلى أن تقدم القوات الروسية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا "بطيئا وشاقا للغاية".

أوكرانيا تتجاهل إنذار روسيا بـ الاستسلام أو الموت مع بدء حصار سيفيرودونتسك

قاومت أوكرانيا الإنذار الروسي باستسلام سيفيرودونتسك، الأربعاء، حيث اقتحمت القوات الروسية المدينة من عدة اتجاهات في محاولة لتطويق ما تبقى من المقاتلين الأوكرانيين في منطقة صناعية على الجانب الغربي من المدينة.

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان

تعرض وزير باكستاني للسخرية بسبب دعوته مواطنيه إلى تقليل استهلاك الشاي من أجل الحد من الواردات وتوفير العملة الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد.

الصدر: لن أشارك في انتخابات العراق بوجود الفاسدين

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس الأربعاء، أنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة بوجود الفاسدين. وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

الكرملين : العلاقات بين روسيا وأمريكا عند نقطة الصفر

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة عند نقطة الصفر، ولا يوجد حوار بين البلدين، لذا فإن الحديث عن نتائج قمة زعماء البلدين في عام 2021 أمر غير مجدي.