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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آبل تحذر.. خطأ قاتل يتسبب في تلف بطارية هواتف آيفون

هاتف آيفون
هاتف آيفون

حذرت شركة آبل Apple، مستخدمي أجهزة آيفون خاصتها، من "خطأ قاتل" والذي بدوره يقلل من العمر الافتراضي للبطارية، مما يكلف الكثيرين أموالا طائلة لاستبدالها بأخرى جديدة أو الاستغناء عن الهاتف وشراء آخر جديد.

وحسبما ذكرت صحيفة "the-sun"، إذا وجدت نفسك مضطرا باستمرار إلى شحن جهاز آيفون الخاص بك، فمن المحتمل أنك قمت بشحنه بشكل خاطئ، حيث أوضحت بعض نتائج الدراسات التي أجريت على بطاريات هواتف آيفون مؤخرا، أن هناك شيء واحد على وجه الخصوص قد يرتكبه مالكو هواتف آيفون قد يتسبب في تلفها بشكل أسرع.

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وأشار بعض الخبراء، إلى أن الخطأ الذي قد يرتكبه أصحاب أجهزة آيفون، هو شحن أجهزتهم بشكل خاطئ، لفترات طويلة مما يساهم في نقص العمر الافتراضي للبطارية.

وقالت آبل: إن شحن أجهزة آيفون لفترات طويلة من الوقت، كوضع الجهاز في الشحن بين "عشية وضحاها" خطأ فادح يرتكبه معظم أصحاب هواتف آيفون مما يضطرهم إلى القيام بشحن أجهزتهم بشكل مستمر.  

وقد يؤدي شحن بطاريات هواتف آيفون لساعات طويلة أيضا إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما قد يؤدي إلى إتلاف هاتفك، فقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة، أن شحن بطارية الليثيوم أيون الخاصة بجهاز "آيفون" بنسبة 100 % يؤدي إلى إتلافها فعليا، وهذا بدوره يقلل من عمرها الافتراضي.

وفي الوقت نفسه، يعتقد الكثيرين من مستخدمي أجهزة آبل أن 80 % هو النسبة المئوية التي يجب أن يصل إليها شحن بطارية هواتف آيفون، حيث يتطلب ارتفاع أي بطارية أن تستخدم بطاريته جهدًا أعلى، إلا أن الخبراء أجمعوا على أنه كلما كانت نسبة الشحن أقل احتفظت البطارية بعمرها لفترة أطول.

نصائح للحفاظ على عمر بطارية هواتف آيفون


جميع البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي مواد استهلاكية ولها عمر افتراضي محدود، حيث تنخفض قدرتها وأدائها مع الاستعمال بحيث يلزم استبدالها، وتستخدم هواتف آيفون بطاريات ليثيوم أيون مدمجة عالية الجودة، تم تصميمها واختبارها وتصنيعها بدقة لتلبي معايير الجودة والأداء من آبل، ولضمان سلامتها يجب اتباع بعض الإرشادات المهمة التي من شأنها الحفاظ على العمر الافتراضي للبطارية أطول فترة ممكنة، لذلك قدم الخبراء نصيحتين يمكنك تجربتهما للحفاظ على عمر بطارية هاتفك الآيفون:

- التوقف عن الشحن التوربيني: قد تنقذك أجهزة الشحن السريعة أو "التوربينية" في موقف ما تحتاج فيه لإعادة شحن بطارية جهازك، ولكنها قد تسبب أضرار بالغة أكثر من نفعها مما يساهم في تقليل عمر بطارية الهاتف، حيث أوضح الخبراء أن شواحن الهواتف التوربينية تعمل عن طريق زيادة عدد الوات التي يتم توصيلها لبطارية الهاتف، مما يؤدي إلى زيادة الجهد الذي تستخدمه بطارية الهاتف مع ارتفاع درجة حرارتها وهما عاملان يقصران من عمر البطارية، لذلك تجنب استخدام شواحن الهواتف التوربينية إلا لفترات قصيرة وفي حال كانت بطارية الهاتف أقل من 50 %.

- لا تستخدم هاتف آيفون أثناء شحنه: يحذر بعض الخبراء من استخدام الهاتف أثناء الشحن، لأن هذه الخطوة يمكن أن تقلل من العمر الافتراضي للبطارية، وليس هذا فقط بل يمكن أن يؤدي أيضا إلى تعطيل دورة الشحن، لاسيما عند تشغيل مقاطع الفيديو أو استخدام الألعاب والتي تعتبر مهام كبيرة بالنسبة لمعالج الهاتف.

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