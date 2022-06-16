الكرواتي ألين هورفات على رادار الدوري المصري |خاص

أكد الكرواتي ألين هورفات المدير الفني لفريق الباطن السعودي، أنه في مفاوضات مع أحد الأندية الدوري المصري.

وقال ألين هورفات في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: أتمنى التدريب في الدوري المصري، يوجد محادثات من أحد الأندية المصرية، لكن لم يحدث اتفاق حتى الآن".

أضاف هورفات:" أركز حاليا على عملي مع فريق الباطن، وسنرى ماذا سيحدث".

على جانب الآخر، يواصل النادي الأهلي دارسة السير الذاتية للعديد من المدربين الأجانب لخلافة موسيماني.

وكان النادي الأهلي، أعلن الاثنين الماضي فسخ التعاقد مع بيتسو موسيماني بالتراضي.

سامي قمصان مديرا فنيا مؤقتا:

وكلف النادي الأهلي سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالقيام بمهمة المدير الفني بشكل مؤقت، ذلك بعد رحيل بيتسو موسيماني.. ويكون تشكيل الجهاز الحالي على النحو التالي: سيد عبدالحفيظ، مدير جهاز الكرة، وسامي قمصان قائم بأعمال المدير الفني، ومحمد شرف مدرب، وميشيل يانكون مدرب الحراس، ومحمد النجار مدرب أحمال، وعمر رشدي محلل أداء.

وسيقوم سامي قمصان بالاستعانة بأحد العناصر من المدربين للانضمام للجهاز بعد التشاور والعرض على شركة الكرة ولجنة التخطيط.