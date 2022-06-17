بتصميم يخطف الأنظار .. قدرات قوية لـ أودي RS3 المعدلة |صور

تقدم شركة أودي الالمانية نخبة عالية الاداء من السيارات القوية والمتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية، أو من خلال التصميمات الهيكلية بين فئة السيدان، أو الكروس اوفر الرياضية، أو من فئة الهاتشباك المميزة ومنها النسخة " أودي RS3".

بتصميم خاطف للانظار .. قدرات قوية لـ أودي RS3 المعدلة

ظهرت السيارة أودي RS3 بلمسات مانهارت المميزة، والتي تعد واحدة من ابرز شركات تعديل السيارات حول العالم، حيث تمتعت السيارة بعدة تغييرات خارجية بالاضافة لترقيات تتعلق بالحالة الفنية.

قدرات قوية لـ أودي RS3

زودت أودي RS3 بمحرك خماسي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 500 حصانا، ومن المعروف عن السيارة قوة انطلاقها حيث تستطيع النسخة الأصلية من فئة السيدان أو سبورتباك أن تنطلق من وضع الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تتراوح بين 3.6 و 3.8 ثانية.

بتصميم خاطف للانظار .. قدرات قوية لـ أودي RS3 المعدلة

أما عن تعديلات منهارت المميزة فظهرت السيارة أودي RS3 بجنوط رياضية انيقة يبلغ قياسها 20 بوصة مع تصميم هندسي انيق، وعلب مكابح مميزة تتمتع باللون الذهبي، وهو السمة الغالبة عن الكثير من اللمسات الخارجية لهذه النسخة المعدلة.

تمتعت السيارة أودي RS3 بطلاء خارجي من اللون الاسود اللمع، بالاضافة إلى خطوط وملصقات باللون الذهبي، حيث تمتعت السيارة بخط ذهبي عريض اعلى غطاء المحرك مرورًا بالسقف والناحية الخلفية، مع دعامات جانبية وعتبات بارزة انيقة.

بتصميم خاطف للانظار .. قدرات قوية لـ أودي RS3 المعدلة

كما حصلت السيارة أودي RS3 على شبكات أمامية كبيرة مع صادم رياضي، معزز ببعض اللمسات الذهبية، بالاضافة إلى مصد خلفية مميز، ومنظومة عادم ثنائية الاداء، ولكن لم تستعرض منهارت إذا كانت اجرت ترقيات داخلية تتعلق بمصورة القيادة ام لا.