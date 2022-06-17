قبل بيعها بأزيد من سعرها .. ضبط 12 طن سلع غذائية بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 12,24 طن "مكرونة – دقيق أبيض – أرز أبيض" معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة الجيزة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.