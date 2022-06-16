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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: فحص 404 رؤوس ماشية و3 آلاف طائر وصرف التحصينات والأدوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية مجانية بقرية كفر العبايدة التابعة لمركز المحلة الكبرى، في إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية ، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، إلى أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ  404 رؤوس ماشية ،و3 آلاف طائر وصرف التحصينات والأدوية.

وأضاف " أنور" ، أنه تم رش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية ، وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية،  وتشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من المديرية.

محافظة الغربية المحلة الطب البيطري القوافل البيطرية الدكتور طارق رحمي طارق رحمي المحلة الكبرى الخدمات البيطرية

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