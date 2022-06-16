كرم جبر: فلسفة الإخوان المتاجرة بأزمات الناس وليس البحث عن حلول.. فيديو

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك العديد من المزايا في السوشيال ميديا، مؤكدا أن المحتويات التي يتم تقديمها عبرها ليست كلها عيوب.

وأضاف كرم جبر، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أنه سنطلق بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب برنامجا لتأهيل 60 إعلاميا جديدا.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه نواجه الصفحات المزيفة والتى تنتحل صفة شخصيات أخرى، مثل صفحة للمستشار عدلى منصور، فكان هناك 15 صفحة مزيفة وأبلغنا النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات.

وأشار كرم جبر إلى أن الإخوان تعتمد على أن المواطن المصري مشغول والظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن فلسفة الإخوان المتاجرة بأزمات الناس وليس البحث عن حلول، فهم يعتمدون على أسلوب الدعاية النازية الألمانية.

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مكافحة الشائعات وليس الرد عليها الأسلوب الأمثل لمواجهة الشائعات الإخوانية، من خلال بث المعلومات التي تمنع ظهورها.