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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أاخبار التعليم|فتح باب القبول بالجامعات الخاصة للشهادات المعادلة غدا.. انتهاء دورة إعداد مدرب إلكتروني بتعليم الكبار بعين شمس..أوراق التقديم بالدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

فتح باب القبول بالجامعات الخاصة للشهادات المعادلة.. غدا
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة،  إنه قد قرر المجلس فتح باب القبول للشهادات المعادلة ( العربية والأجنبية ) وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022  بالجامعات الخاصة ، علي أن يتم حسم المجلس الحدود الدنيا للتقدم بالجامعات الخاصه لطلاب الشهادات المعادلة وهي كالتالي :

جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن الإتيكيت والبروتوكول في العمل..الثلاثاء
تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتهدف إلى تنمية القدرات والمهارات ويتم ذلك  بالتعاون بين المركز ومع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

تحت عشرين عاما.. أوراق التقديم بالدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان
بدأت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان فى إقامة دورة لتنمية المواهب " تحت عشرين عام" وهي دورات تقام فى مجال تعلم فنون الرسم وفي العمارة.

جامعة عين شمس تفتح باب تقديم ملخصات المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء
تنطلق أعمال المؤتمر الإفريقي الخامس للبحث في تعليم الكيمياء بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ، وذلك تحت إشراف الدكتور فاروق فهمي، أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر، والدكتورة  نادية قنديل، أستاذ الكيمياء بكلية البنات جامعة عين شمس ورئيس اللجنة العلمية، والدكتورة  غادة بسيوني أستاذ الكيمياء بكلية الهندسة جامعة عين شمس ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، وتبدأ فاعليات المؤتمر يوم الأربعاء الموافق السابع من ديسمبر 2022 وتستمر لمدة ثلاثة أيام.

غدا.. انتهاء دورة إعداد مدرب إلكتروني بتعليم الكبار بعين شمس
 قال الدكتور اسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس إنه يمكن عن طريق الأونلاين معرفة كل شيء عن تصميم وإنتاج وتقديم وادارة برنامجك التدريبي إلكترونيًا، إضافة إلى التسويق الشخصي للمدرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي كل ذلك وأكثر "أونلاين" في دورة إعداد مدرب إلكتروني عن بعد للطلاب والخريجين.

الثلاثاء.. تنمية قدرات هيئة التدريس بحلوان تطلق برنامجا تدريبيا حول الذكاء الاصطناعي
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبة للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

اخبار التعليم موجزا لأحدث أخبار التعليم الجامعات الخاصة جامعة حلوان الدراسات الحرة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان جامعة عين شمس تعليم الكبار الذكاء الاصطناعي

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