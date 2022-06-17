أبو العينين يُحيي ذكرى وفاة الشيخ الشعراوي: ستظل كلماتك حديث للروح والنفس وراحة للقلوب

أحيا النائب محمد أبو العينين، الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 1998.

وكتب وكيل مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: تحل اليوم الجمعة الذكرى الـ24 لرحيل إمام الدعاة .. رحم الله الشيخ محمد متولي الشعراوي، ستظل مكانتك في قلوبنا ونفوسنا جميعا بأسلوبك السهل والمبسط في تفسير القرآن الكريم .. ستظل كلماتك حديث للروح والنفس وراحة للقلوب".

وتابع وكيل مجلس النواب: “ندعو الله في هذا اليوم المبارك الجمعة، لشيخنا الجليل بالرحمة قدر ما نفعنا بروائع أقواله وعلمه العظيم .. رحمة الله على من عاش حياته في خدمة الدين محبا وعاشقا لوطنه".