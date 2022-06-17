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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قوتنا الناعمة.. الشيخ الشعراوي إمام الدعاة| تقرير

الشعراوي
الشعراوي

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «قوتنا الناعمة.. الشيخ الشعراوي إمام الدعاة»، حيث تفرد في تفسير القرآن ودخل بتفسيره إلى قلوب وعقول الملايين في الوطن العربي وكان أول ظهور له على التلفزيون المصري عام 1973م في برنامج نور على نور من تقديم أحمد فراج. 

وإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الذي تحل اليوم ذكرى رحيله هو أحد أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في العصر الحديث، وذلك بطرق مبسطة وعامية، مما جعله يستطيع الوصول إلى شريحة أكبر من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي.
وشرع الشعراوي في تفسير سورة الفاتحة وانتهى عند أواخر سورة الصف، وحالت وفاته دون أن يفسر القرآن الكريم كاملا، حيث وُلد في الخامس عشر من إبريل عام 1911 بمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وتخرج عام 1940 في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر وحصل على العالمية مع إجازة التدريس عام 1943م. 


في نوفمبر عام 1976م اختار ممدوح سالم رئيس الوزراء إسناد وزارة الأوقاف وشئون الأزهر للشعراوي، فظلّ في الوزارة حتى أكتوبر عام 1987م، وحصل على العديد من الجوائز أبرزها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى كما حصل على وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عام 1983م وعام 1988م وكذلك حصل على وسام في يوم الدعاة.


 

الشيخ الشعراوي إمام الدعاه الشعراوي التلفزيون القران الكريم

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