وكيل الدراسات الإسلامية: السعادة الزوجية لا تقوم على ضمانات مادية

قال حسن القصبي، وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إن مباردة الأزهر الشريف "لتسكنوا إليها"، جاءت لتتواكب مع بناء الجمهورية والإنسان الجديد.

ولفت "القصبي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن المرأة لا تتزوج إلا بمهر، ولكن مع صعوبة الحياة أصبحنا نعتمد على ما يعرف بـ "قائمة المنقولات"، منوها بأن البعض يقومون بالمغالاة في تحديد قيمة "القائمة" وهذا غير صحيح.

وشدد على أن السعادة الزوجية لا تقوم على ضمانات مادية، ولكن تقوم على أسس الاحترام والمودة وحسن التعامل.



واستشهد بقول رسول الله :" إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ، وَفَسَادٌ عَرِيضٌ".