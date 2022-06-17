سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 1.34 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.34 دولار ليبلغ 119.34 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 120.68 دولار في تداولات أول من أمس، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار لتبلغ 119.81 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.27 دولار ليبلغ 117.58 دولار للبرميل، وفق صحيفة الراي الكويتية.

وكان قد ثمن السفير المصري لدى الكويت، السفير أسامة شلتوت دور الجهات الرسمية الكويتية في سعيها الدؤوب لإعادة الآثار الفرعونية وتعاونهم مع الجهات المختصة في القاهرة للتحقق من أصلية القطع والتأكد من عودتها إلى المتاحف الفرعونية في مصر.

وقال شلتوت في تصريح لوكالة الانباء الكويتية “كونا” إن التعاون بين البلدين الشقيقين شمل أيضا التحقيق بشأن بعض الأشخاص المتهمين في عملية التهريب، مشيرا الى زيارة وفد من النيابة العامة المصرية ومتخصصين بالآثار في شهر مارس الماضي إلى الكويت لمتابعة القضية ومعاينة المضبوطات واستكمال إجراءات تسليمها بشكل رسمي.