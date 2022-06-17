بسبب أسماء طرازات ES6 و ES8 أودي تقاضي نيو الصينية

رفعت أودي الألمانية دعوى قضائية في ميونخ ضد شركة "نيو" الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية الصيني بسبب انتهاك مزعوم للعلامة التجارية. تدعي الشركة الألمانية أن لوحات طرازات Nio ES6 و ES8 تشبه إلى حد بعيد S6 و S8.

تعد لوحات سيارات نيو ES6 ونيو ES8 كروس أوفر كهربائية، في حين أن أودي S6 و أودي S8 هي مشتقات و إصدارات للأداء العالي من سيارات السيدان أودي A6 أودي A8 ، على التوالي. يعود تاريخ أسماء أودي الرياضية إلى التسعينيات.

أطلق شركة نيو سيارتها الكروس أوفر Nio ES8 في النرويج العام الماضي، وهي البلد الوحيدة في أوروبا التي تعمل بها شركة صناعة السيارات الصينية. تدون "نيو" من خلال موقعها الرسمي على الشبكة العنكبوتية خطتها للتوسع في ألمانيا ، والتي من المفترض أن تحدث في الربع الأخير من عام 2022.

نيو

تعتزم شركة "نيو" أن تكون ET7 السيدان الكهربائية أول منتج يتم طرحه للبيع في ألمانيا. وفقًا لصحيفة Handelsblatt الألمانية ، فإن صانع السيارات يعرض أيضًا ES6 و ES8 في معارض السيارات التجارية. منذ الدعوى القضائية ، قامت "نيو" بإزالة تسميات الطراز عند عرض هذه المركبات.

نيو

بالإضافة إلى التوسع المستقبلي في ألمانيا ، تطمح "نيو" Nio أن تطلق سياراتها في السويد والدنمارك وهولندا ، وفقًا لـ Handelsblatt.

على الجانب الآخر، تعمل حاليا "أودي" على نموذج A6 E-Tron التي ستنافس نيو ET7 في ألمانيا، من المفترض أن تظهر نسخة الإنتاج من A6 هذا العام، سيتم تركيب وبناء أودي A6 إيه ترون على منصة (PPE) المخصصة للسيارات الكهربائية الفاخرة.

في A6 E-Tron المفهوم ، تحتوي السيارة السيدان على محركات كهربائية مزدوجة بإجمالي طاقة 470 حصانًا (350 كيلووات) و 590 رطلاً (800 نيوتن متر) من عزم الدوران.