نيو كايي.. سيارة جديدة تنطلق بالسوق المصري |تفاصيل

يستقبل السوق المصري نسخة جديدة من فئة الكروس اوفر الرياضية تابعة للصانع الصيني، حيث تحمل علامة Kaiyi Auto الصينية، وتعتبر هذه الشركة احد العلامات التابعة لشركة شيري، حيث يرجع تاريخ تأسيسها للعام 2014.

كايي X3 Pro موديل 2022

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري مواصفات واسعار السيارة كايي X3 Pro موديل 2022 الجديدة

تعمل السيارة كايي X3 Pro موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 116 حصانا، و 143 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء.

كايي X3 Pro موديل 2022

بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 1500 سي سي تيربو، رباعي الاسطوانات، قادر على ضخ قوة 156 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 9 سرعات.

وتضم السيارة كايي X3 Pro موديل 2022 شبكة أمامية كبيرة الحجم مع فتحات هوائية متعددة، ومصابيح أمامية حادة وعدوانية المظهر، بالاضافة إلى جنوط رياضية يبلغ قياسها 18 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية ذات اشارات ضوئية، كما تحتوي السيارة على حساسات حركة، وكاميرا 360 درجة، مع زر تفعيل وايقاف المحرك.

أسعار السيارة كايي X3 Pro موديل 2022

الفئة الأولى LUXURY كايي X3 Pro موديل 2022 بقيمة قدرها 364 ألف جنيه.

الفئة الثانية FLAGSHIP كايي X3 Pro موديل 2022 بقيمة قدرها 399 ألف جنيه.